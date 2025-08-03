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娛樂 最新消息

拍A片拍到懷疑人生！ 童顏男優嘆：要讀書才不用天天打X

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV男優結城結弦，近日接受中國博主梁景滔專訪，語出驚人地揭露男優界的辛酸。他坦言，這行根本無法發財，甚至苦笑說：「要是當年乖乖讀書，現在就不用每天和不同的女優『打X』過日子。」

AV男優結城結弦因擁有超強童顏，被封為「AV童帝」。（翻攝自X）AV男優結城結弦因擁有超強童顏，被封為「AV童帝」。（翻攝自X）

結城結弦直言，AV男優不像一般職業有資歷紅利，有亮眼表現才是一切。「就算是第一天拍片，只要撐得住場面，就能賺到跟老手一樣的酬勞。反過來，老屁股表現一差，馬上沒戲唱。」這份工作看似風光，實則隨時可能被淘汰。

說到薪水，他毫不避諱，坦白自己一場約拿5萬日圓（約台幣1萬元），雖然聽起來不錯，但要日趕3場、月衝450萬日圓（約台幣90萬元）的強度根本是幻想。他苦笑：「誰每天的狀態都能那麼硬？根本做不到」

最後他不忘提醒想入行的人：「有些人做到50歲，每月可能只拿20萬日圓（約台幣4萬元），還得撐著拍。」結城結弦語氣無奈又帶點自嘲，「想賺錢不如好好讀書，至少不用靠『打X』維生。」

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