（影音）閩南狼開撕八炯 卡神：早在意料之中

八炯（左）與閩南狼關係疑似決裂。（資料照，記者陳逸寬攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕反共網紅「閩南狼」陳柏源昨（3）日公開影片宣布與過去戰友八炯決裂，他控對方走向極端、操弄群眾情緒、甚至模仿納粹煽動民意，讓原本以守護台灣為名的公民運動逐漸偏離初衷，陳柏源說：「這不是私人恩怨，是一場出於信仰的告白，如果我繼續沉默，我就是幫兇。」

對於八炯和閩南狼翻臉，「卡神」楊蕙如今天凌晨1時左右在臉書發文稱早在意料之中，她表示：「只是可憐了那麼多可憐的、熱血的、單純善良的台派支持者，被他們操弄利用。」楊蕙如感嘆說，726只是大海嘯大退潮的開始，大家做好準備迎接衝擊了嗎？先知先覺猶寂寞，人間清醒幾多難。

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閩南狼昨拍影片開撕八炯。（翻攝自Youtube）

陳柏源昨在個人YT頻道分享影片，透露選擇站出來揭露中共滲透是基於曾親身在中國生活、見證司法不公的經歷，自己並非為了流量或名氣，而是真心相信台灣不能走上極權之路，如今面對反共運動被極端操作綁架，堅信必須止損，讓整個行動回到正確軌道。

對於與八炯合作過程，陳柏源表示自己曾全心投入，還為此放棄在中國經營多年數百萬粉絲與收入，但紀錄片發表後開始察覺八炯言行出現劇烈變化，包括街頭挑釁衝突、發表極端言論，甚至在私下透露「研究納粹如何操控群眾情緒」、「發明手勢」、「煽動革命」等構想，他深感不安。

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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