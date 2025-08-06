晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

沈玉琳確診血癌！住院後首發聲揭病況：後會有期

沈玉琳確診血癌。（本報資料照）沈玉琳確診血癌。（本報資料照）

〔記者林欣穎／台北報導〕沈玉琳日前病倒住院，住院至今已是第9天，周邊人都對沈玉琳病因三緘其口，仍在等待報告出爐。而今（6）日晚間傳出已查出病因，竟是罹患「血癌」，而就在稍早沈玉琳也在臉書上更新動態，透露最新病況。

沈玉琳上周突然因病住院，傳出因猛爆性肝炎引發腦水腫住入加護病房，又有一說是胰臟癌，不過沈玉琳好友潘若迪日前出面否認，如今則傳出檢查出爐是血癌，可能要評估是否骨髓移植。

沈玉琳稍早表示，他的病因簡單講就是一種白血球異常增生的白血病，而其實白血病就是血癌，「由於狀況緊急，我已經住院治療幾天了，療程會持續一段時間，接下來可能會暫時無法與大家見面。」沈玉琳也說很感謝大家的關心與祝福，每一句鼓勵他都有收到、都放在心裡，這些支持，會是他療癒過程中最強大的力量。

沈玉琳也說接下來會好好配合治療、專心養病，期待不久的將來，能帶著笑容回到你們面前，「繼續做我熱愛的事，過我喜歡的生活。我們後會有期 Together forever」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中