沈玉琳確診血癌！住院後首發聲揭病況：後會有期

沈玉琳確診血癌。（本報資料照）

〔記者林欣穎／台北報導〕沈玉琳日前病倒住院，住院至今已是第9天，周邊人都對沈玉琳病因三緘其口，仍在等待報告出爐。而今（6）日晚間傳出已查出病因，竟是罹患「血癌」，而就在稍早沈玉琳也在臉書上更新動態，透露最新病況。

沈玉琳上周突然因病住院，傳出因猛爆性肝炎引發腦水腫住入加護病房，又有一說是胰臟癌，不過沈玉琳好友潘若迪日前出面否認，如今則傳出檢查出爐是血癌，可能要評估是否骨髓移植。

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沈玉琳稍早表示，他的病因簡單講就是一種白血球異常增生的白血病，而其實白血病就是血癌，「由於狀況緊急，我已經住院治療幾天了，療程會持續一段時間，接下來可能會暫時無法與大家見面。」沈玉琳也說很感謝大家的關心與祝福，每一句鼓勵他都有收到、都放在心裡，這些支持，會是他療癒過程中最強大的力量。

沈玉琳也說接下來會好好配合治療、專心養病，期待不久的將來，能帶著笑容回到你們面前，「繼續做我熱愛的事，過我喜歡的生活。我們後會有期 Together forever」。

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