李多慧驚曝被跟蹤「嚇到凌晨才回家」 考慮搬家：真的好害怕

〔記者林欣穎／台北報導〕李多慧來台後擁有高人氣，如今越來越融入台灣生活的她，近日還展開騎車環島，不過昨（9日）李多慧結束下午的台韓籃球大賽後，與團隊逛信義區，結束返家，但路途中竟遇到陌生人跟車，讓她嚇得直至凌晨12點才到家，對此，她也在臉書發出聲明。

李多慧表示，她真的好害怕，也好累，「環島五天、每天騎車超過十小時，身體很疲累，好不容易回到台北了，準備要回家休息，但卻發現一直有台白色陌生的車子，沿路跟隨我們拍攝，跟到接近住家附近，導致我們團隊沒有辦法直接回家。」

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李多慧。（資料照，記者劉人瑋攝）

她為了確認看看是不是真的跟隨著他們，所以和夥伴在家附近繞了好多圈，但是白色車輛仍然不停跟隨，後來停在便利商店觀察，「車子就有綠色外套的陌生人下車，離我們很近假裝是路人、假裝在講電話，卻對我們一直進行拍攝...整整一小時半的時間，我們真的不敢回家。」

李多慧忍不住表示：「我努力的還不夠嗎？ 還想要打聽到哪些隱私的事情呢？我和團隊的住家格局，正如我在Youtube影片上以及各個來到我家拍攝的節目中公開所示，我和製作團隊PD住宿地點，是同一棟大樓，不同的房間，因為我們在台灣沒有自己的家，在團隊不熟悉語言的情況下，於海外工作一起互相扶持著，住在同一棟大樓，難道是不對的事情嗎？」

她也說，雖然她是公眾人物，但也有需要休息的時候，這樣的行為，已經侵犯到團隊的隱私與生活了。「雖然我真的很喜歡在台灣工作、在台灣遇到的一切與收穫，但是我想也許我該考慮搬家，我需要一個真正能休息的地方。便利商店及街上的行為都已被安全帽的行車記錄器拍下，但我不會上傳。」

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