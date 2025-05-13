林庭謙「否認外流私密照」 李芷霖捲醜聞經紀公司親發聲

李芷霖近日遭網友在Dcard匿名指控，介入他人婚姻關係。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕味全龍啦啦隊成員李芷霖近日遭網友在Dcard匿名指控，介入他人婚姻關係，事後李芷霖否認當小三，但承認私密照是她本人，拍攝者是前男友林庭謙。而林庭謙沉寂數日後稍早已發聲明，強調私密照外流一事與他無關，對於不實影射及錯誤連結，與該事件的言論，不排除循法律途徑維護權益。對此，李芷霖經紀公司則回應：「目前相關事宜已交由司法處理，謝謝關心。」

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目前事件真相仍有待釐清，原PO是否為婚姻當事人、指控內容是否屬實，皆無法確認。近日有網友發現原PO所公開的證據影片、聲稱是李芷霖與前夫的對話紀錄，至少有7處明顯破綻，質疑影片經過後製，後來原PO隨即將影片下架，更引發外界猜疑。

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李芷霖經紀人莉奈昨也無奈發文：「我選擇說話是因為霖霖不該被這樣對待。住嘴停手，做錯事的該被譴責，但沒做錯事的霖，不該承受這樣的傷害。」她透露霖霖是個真誠、有原則的好女孩，「她的善良與體貼，是長期相處中自然展現的特質。」

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