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娛樂 最新消息

富邦啦啦隊怎麼了？李珠珢爆C位爭議 慈妹突淚灑球場

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣職棒啦啦隊近年競爭十分激烈，球團還引進多位人氣韓援，昨（6）日，隸屬富邦悍將啦啦隊的「慈妹」彭翊慈，被進場球迷捕捉到她無預警崩潰大哭，引起粉絲熱烈討論，還被網友質疑是否與李珠珢的C位爭議有關。

富邦悍將啦啦隊近日爭議不斷，慈妹（左）跟李珠珢（右）接連出狀況。（組合圖，本報資料照）富邦悍將啦啦隊近日爭議不斷，慈妹（左）跟李珠珢（右）接連出狀況。（組合圖，本報資料照）

根據網友描述，慈妹昨（6）日一如往常在新莊棒球場表演開場舞，但卻在上場前突淚灑球場，雖有隊員上前關心，但她的表情看起來依舊很難過。關於慈妹淚灑球場的原因還未知，有人質疑是因為富邦悍將本季成績低迷，也有人質疑是啦啦隊內部問題，網路上眾說紛紜。然而，富邦悍將啦啦隊又接著被爆出「站C爭議」，挾帶超高人氣來台的「AI女神」李珠珢，竟被爆出鬧事、耍大牌，立刻引發網友熱議。

李珠珢近日被爆料只想站Ｃ位、還多次不配合團隊拍攝宣傳，此外更有知情人士透露：「公司有說，只要她不想做的事情都可以拒絕。」這讓不少球迷開始質疑富邦悍將啦啦隊的內部狀況，直呼：「女孩之間真的不簡單！」隊員們之間的心思，還是只能靠自己解決。目前球團已出面駁斥爭議「李珠珢來台後，認真努力適應台式應援，相信她近期在球場上的表現有目共睹。希望外界不要惡意揣測，多以正面鼓勵來讓她發揮自身才華。」

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