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張雅琴突宣布「離開台灣」曝內情 播報告假代班人揭曉

張雅琴將赴美出席女兒畢業典禮，向《年代晚報》請假兩周。（年代提供）張雅琴將赴美出席女兒畢業典禮，向《年代晚報》請假兩周。（年代提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕年代「戰神主播」張雅琴播報幾乎全年無休，今（9）日宣布將從5月12日起將告假兩周，因為她準備飛往美國哥倫比亞大學，出席女兒Jennifer的畢業典禮，請假期間《年代晚報》由年代新聞部新任總監洪培翔代理。

張雅琴女兒Jennifer從小跟著張雅琴參加哥大校友會活動，耳濡目染下同樣考上美國哥倫比亞大學碩士，這次張雅琴與老公將共同赴美參與女兒的畢業典禮，他們內心是既欣慰又驕傲。

張雅琴女兒（左）從小跟著媽媽參加哥大校友會活動。（年代提供）張雅琴女兒（左）從小跟著媽媽參加哥大校友會活動。（年代提供）

不過近期國際諸多動盪、國內外風波不斷，請假兩周期間張雅琴依然心繫主播台，這次決定將代班主持棒交給洪培翔負責，張雅琴表示：「非常謝謝培翔代班，從以前就認識他，他非常優秀，希望大家繼續支持！」張雅琴也預計將於5月26日正式回歸《年代晚報》，不會讓忠實觀眾等待太久。

而這也是洪培翔換新東家後首度亮相，才剛上任就被賦予《年代晚報》代班的重任，洪培翔坦言：「這是年代新聞台招牌，確實有壓力」，他將展現以往沉穩的主持風格，用「最熟悉的味道」持續為觀眾朋友們帶來最新的重點資訊。

洪培翔將代班《年代晚報》，且新節目正在籌備當中。（年代提供）洪培翔將代班《年代晚報》，且新節目正在籌備當中。（年代提供）

洪培翔坦言：「才剛上任但感覺像報到很久了，雅琴姐的《年代晚報》是年代新聞台招牌，擁有廣大忠實觀眾，所以壓力很大」，加上張雅琴「說.播.批.評」的播報方式具有獨特魅力，更是考驗洪培翔的應變能力，對此洪培翔回應：「雅琴姐一直是我新聞工作上學習的對象，她對新聞時事專業的犀利批判風格是無法被複製模仿的」，洪培翔將延續他以往沉穩的主持風格，用「最熟悉的味道」繼續為觀眾整理每日重點新聞。除了代班主持，洪培翔額外透露：「新節目正在籌備中！」

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