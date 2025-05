73歲張菲搬家了！沈文程驚爆他離開台北：比我還屌

沈文程《國際沈文程日 五月十一彼下埔》返場台北演唱會。(記者陳奕全攝)

〔記者陽昕翰/台北報導〕雙金歌王沈文程今天下午在台北國際會議中心開唱,提前與歌迷歡度母親節假期,唱到英文歌曲《The Temple of the King》時,特別表示要獻給73歲的綜藝天王張菲。

沈文程開唱不忘老友,透露張菲這幾年跟他一樣很愛跑花東,追求很chill的生活,還爆料綜藝天王比他還要屌,「已經把戶籍遷到花蓮豐濱去了。」

請繼續往下閱讀...

沈文程《國際沈文程日 五月十一彼下埔》返場台北演唱會。(記者陳奕全攝)

這場名為「國際沈文程日」的演唱會,自前年首場舉辦後,這兩年都返場在北中南開唱,不只老粉支持,更意外圈粉許多年輕人,讓他感動表示:「我只是唱幾首歌,沒想到大家追我追成這樣!」

沈文程《國際沈文程日 五月十一彼下埔》返場台北演唱會。(記者陳奕全攝)

更厲害的是,沈文程以國、台、原、英、日五聲道開唱,68歲的他記憶力和體力都相當驚人。演唱會沈文程以《五月十一彼下埔》、《直直到世界盡頭》開場,接著飆唱《冷冷的心上人》以及《舊情也綿綿》。

沈文程笑說:「大家孝敬媽媽進場來聽我唱歌,從下午開心到晚上,結束剛好帶媽媽去吃母親節燭光晚餐,是最完美的行程安排!」

沈文程《國際沈文程日 五月十一彼下埔》返場台北演唱會。(記者陳奕全攝)

而演唱會的英語經典歌曲更是讓觀眾驚呼,沈文程說:「在民國60年到70年之前全世界最厲害的三首英文歌,我現在一次唱給你們聽,好不好?」分別選唱Deep Purple的《Smoke on the water》、Eagles《Hotel Califonia》和《The Temple of the King》,更自信稱:「因為音太高了,唱了會死人,就讓我來吧!」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集,手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法