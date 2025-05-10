晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

73歲張菲搬家了！沈文程驚爆他離開台北：比我還屌

沈文程《國際沈文程日 五月十一彼下埔》返場台北演唱會。（記者陳奕全攝）沈文程《國際沈文程日 五月十一彼下埔》返場台北演唱會。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕雙金歌王沈文程今天下午在台北國際會議中心開唱，提前與歌迷歡度母親節假期，唱到英文歌曲《The Temple of the King》時，特別表示要獻給73歲的綜藝天王張菲。

沈文程開唱不忘老友，透露張菲這幾年跟他一樣很愛跑花東，追求很chill的生活，還爆料綜藝天王比他還要屌，「已經把戶籍遷到花蓮豐濱去了。」

沈文程《國際沈文程日 五月十一彼下埔》返場台北演唱會。（記者陳奕全攝）沈文程《國際沈文程日 五月十一彼下埔》返場台北演唱會。（記者陳奕全攝）

這場名為「國際沈文程日」的演唱會，自前年首場舉辦後，這兩年都返場在北中南開唱，不只老粉支持，更意外圈粉許多年輕人，讓他感動表示：「我只是唱幾首歌，沒想到大家追我追成這樣！」

沈文程《國際沈文程日 五月十一彼下埔》返場台北演唱會。（記者陳奕全攝）沈文程《國際沈文程日 五月十一彼下埔》返場台北演唱會。（記者陳奕全攝）

更厲害的是，沈文程以國、台、原、英、日五聲道開唱，68歲的他記憶力和體力都相當驚人。演唱會沈文程以《五月十一彼下埔》、《直直到世界盡頭》開場，接著飆唱《冷冷的心上人》以及《舊情也綿綿》。

沈文程笑說：「大家孝敬媽媽進場來聽我唱歌，從下午開心到晚上，結束剛好帶媽媽去吃母親節燭光晚餐，是最完美的行程安排！」

沈文程《國際沈文程日 五月十一彼下埔》返場台北演唱會。（記者陳奕全攝）沈文程《國際沈文程日 五月十一彼下埔》返場台北演唱會。（記者陳奕全攝）

而演唱會的英語經典歌曲更是讓觀眾驚呼，沈文程說：「在民國60年到70年之前全世界最厲害的三首英文歌，我現在一次唱給你們聽，好不好？」分別選唱Deep Purple的《Smoke on the water》、Eagles《Hotel Califonia》和《The Temple of the King》，更自信稱：「因為音太高了，唱了會死人，就讓我來吧！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中