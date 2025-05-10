73歲張菲搬家了！沈文程驚爆他離開台北：比我還屌

沈文程《國際沈文程日 五月十一彼下埔》返場台北演唱會。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕雙金歌王沈文程今天下午在台北國際會議中心開唱，提前與歌迷歡度母親節假期，唱到英文歌曲《The Temple of the King》時，特別表示要獻給73歲的綜藝天王張菲。

沈文程開唱不忘老友，透露張菲這幾年跟他一樣很愛跑花東，追求很chill的生活，還爆料綜藝天王比他還要屌，「已經把戶籍遷到花蓮豐濱去了。」

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沈文程《國際沈文程日 五月十一彼下埔》返場台北演唱會。（記者陳奕全攝）

這場名為「國際沈文程日」的演唱會，自前年首場舉辦後，這兩年都返場在北中南開唱，不只老粉支持，更意外圈粉許多年輕人，讓他感動表示：「我只是唱幾首歌，沒想到大家追我追成這樣！」

沈文程《國際沈文程日 五月十一彼下埔》返場台北演唱會。（記者陳奕全攝）

更厲害的是，沈文程以國、台、原、英、日五聲道開唱，68歲的他記憶力和體力都相當驚人。演唱會沈文程以《五月十一彼下埔》、《直直到世界盡頭》開場，接著飆唱《冷冷的心上人》以及《舊情也綿綿》。

沈文程笑說：「大家孝敬媽媽進場來聽我唱歌，從下午開心到晚上，結束剛好帶媽媽去吃母親節燭光晚餐，是最完美的行程安排！」

沈文程《國際沈文程日 五月十一彼下埔》返場台北演唱會。（記者陳奕全攝）

而演唱會的英語經典歌曲更是讓觀眾驚呼，沈文程說：「在民國60年到70年之前全世界最厲害的三首英文歌，我現在一次唱給你們聽，好不好？」分別選唱Deep Purple的《Smoke on the water》、Eagles《Hotel Califonia》和《The Temple of the King》，更自信稱：「因為音太高了，唱了會死人，就讓我來吧！」

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