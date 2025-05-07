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娛樂 最新消息

（獨家）麻衣台灣出道25年「1原因」錯失永久居留 父親罹癌入院曝低潮

日籍藝人佐藤麻衣來台發展多年。（記者王文麟攝）日籍藝人佐藤麻衣來台發展多年。（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／專訪〕日籍藝人佐藤麻衣來台發展多年，結束9年豪門婚姻沉澱2年後重新出發，如今重返演藝圈她坦言還不是那麼習慣，太久沒有進棚拍照、錄影還沒適應，更笑上通告發現很多新人來賓自己都不認識。

日籍藝人佐藤麻衣來台發展多年。（記者王文麟攝）日籍藝人佐藤麻衣來台發展多年。（記者王文麟攝）

日籍藝人佐藤麻衣來台發展多年。（記者王文麟攝）日籍藝人佐藤麻衣來台發展多年。（記者王文麟攝）

時隔2年，麻衣再次將工作重心放到台灣，簽下新的經紀公司，目前台、日兩地飛，平均一個月都會來台灣一次，不過麻衣當年在台發展時，錯失機會申請永久居留證，「後來就結婚了，當時想說拿配偶居留證就好，現在變成（申請）要重來，就沒機會了。」不過她有工作簽證，在台灣發展不是問題，而日前她在台灣搭計程車丟了手機，所幸被司機還去住的飯店，提及此事仍讓她直呼很感動，笑說自己不是第一次在台灣弄丟東西，但每次都多虧台灣人的善心找回遺失物。

日籍藝人佐藤麻衣來台發展多年。（記者王文麟攝）日籍藝人佐藤麻衣來台發展多年。（記者王文麟攝）

日籍藝人佐藤麻衣來台發展多年。（記者王文麟攝）日籍藝人佐藤麻衣來台發展多年。（記者王文麟攝）

麻衣也不忘感謝媽媽「一打二」照顧兒子和毛孩Charo，而麻衣的父親去年檢查出胰臟癌二期，家人一度陷入低潮，「去年大家情緒都很不好，我比較堅強也可以冷靜思考，媽媽比較擔心，在網路上查資料都會越查害怕。」原先以為開刀可以完全切除腫瘤，後來沒能完全根除，最近入院做新的化療，不過麻衣說爸爸狀況不錯、食慾很好，家人們也都很支持她的工作。

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