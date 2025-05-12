李芷霖被控當小三 閨密林襄3字力挺慘遭炎上

〔記者侯家瑜／台北報導〕味全龍啦啦隊李芷霖近日被爆介入他人婚姻，一名網友在Dcard貼出對話、匯款紀錄與私密照指控她當小三。李芷霖昨（11）日發聲明否認，稱2019至今僅與林庭謙交往，轉帳紀錄為假，私密照則是林所拍，已要求刪除，不知為何外流。對此，她同門師姐林襄也留言給予鼓勵，寫下：「心疼妳。」怎料林襄本人也遭炎上，網友紛紛留言開酸「奇怪的人」。

林襄（右）留言鼓勵李芷霖（左）。（資料照，記者陳奕全攝）

李芷霖昨晚在聲明中，針對匿名網友散播的小三謠言，強調自己2019年至今只交往過林庭謙一人，從未介入他人感情或婚姻。至於網路流傳支付寶與淘寶截圖，她表示紀錄皆為偽造，支付寶轉帳紀錄中，只有林庭謙轉帳紀錄，且用途是對方希望她搬出去住以方便約會，紀錄與網路指控完全不符。

請繼續往下閱讀...

而最爭議私密照，李芷霖認了照片是與林庭謙交往期間對方所拍攝，她當時要求刪除，未料卻出現在這次爆料，她痛心表示：「這已涉及散播個人私密影像，我會請律師提告。」不過稍早Dcard原PO再曬證據發文反擊，雙方目前仍各說各話，令人霧裡看花。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法