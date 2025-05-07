主持大哥爆性騷！ 女星被載去賓館「跳車求生」慘遭節目開除

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深媒體人粘嫦鈺日前登上節目《娛樂頭版頭》爆料，有一位「主持界大哥」經常對女性伸出狼爪，曾試圖對一名女性助理主持下手，不僅在車上偷吃豆腐，還將車直接開到賓館，該名女星為了脫身而跳車，導致身體摔傷，後來還被節目開除。

媒體人粘嫦鈺爆料，主持一哥經常對女性伸狼爪。（資料照，示意圖）

粘嫦鈺在《娛樂頭版頭》透露，有一名主持界大哥手上節目眾多，因此觀眾和助理不乏性感美女，「一排像他的禁臠」，其中，一位助理主持人身材姣好，擁有傲人胸圍，然而，她被粘嫦鈺發現，總是蹲著，讓爆乳好身材被大哥看光，卻也因此讓她在節目中站穩腳步。

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此外，粘嫦鈺爆料，她與該節目的某位女助理主持熟識，對方有次哭訴，該主持大哥開車送她回家，卻在車上對她上下其手，將手伸到大腿，還把車開到賓館，於是她趁停紅綠燈之際，選擇直接跳車，也因此摔得全身傷，沒想到事發不到2天，她的主持工作就被節目開除。

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