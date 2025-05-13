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（獨）非首次被惡意針對！李唯楓被冠「軟爛」：不知得罪誰

李唯楓不認為自己是軟爛男。（記者胡舜翔攝）李唯楓不認為自己是軟爛男。（記者胡舜翔攝）

〔記者胡如虹／專訪報導〕最近高唱著《幸福蹺蹺板》的李唯楓人生突然變得一點兒也不幸福，除了被爆料隱婚，今天更被爆料遭女方Min嫌棄軟爛、不分擔家用，而被趕出家門結束婚姻，對於被冠上「軟爛男」，李唯楓忍不住站出來說：「我不知道得罪了誰，對我做這樣惡意恐擊！」

闊別歌壇10年，李唯楓最近才剛重返歌壇推出單曲《幸福蹺蹺板》，並計畫年底舉辦演唱會，志氣滿滿的要把歌迷找回來。沒想到12日他剛公開發文已與女友Min分手，今天就有媒體報導他其實是離婚了，而且是因為他軟爛不分擔家用而被富家千金Min趕出家門。

李唯楓不認為自己是軟爛男。（記者胡如虹攝）李唯楓不認為自己是軟爛男。（記者胡如虹攝）

雖然今天Min已特別發聲明，為李唯楓護航，指出「有部分報導形容對方『軟X』或其他貶義詞，這並非事實，我願再次強調：『在我們的相處中，沒有這類行為或狀況發生。』對方一直盡其所能維繫這段關係，彼此之間只是最終選擇走向不同的方向。」但李唯楓仍難過無奈又心痛的說：「難道只因為我是公眾人物，人家就要這樣對我嗎？」

相關新聞：李唯楓遭爆軟爛、秘婚又離婚 舊愛發聲反擊了

李唯楓表示，他從投資麻辣燙店失敗，就被惡意的針對，明明是股東帳目不清，卻說是他空手套白狼有股東糾紛，如今又把他形容成「軟爛男」，讓他覺得自己被惡意的攻擊。他說如果他真的是「軟爛男」何必去辦青年貸款，何必這麼辛苦的起早貪晚去找案子、做短影音公司，他應該住豪宅、開名車，但他開的車子是4年前自己貸款買的2015年的二手賓士車，和Min在一起出門的吃穿用度也都是他出的。

李唯楓請外界不要拿「軟爛男」網暴他。（記者胡舜翔攝）李唯楓請外界不要拿「軟爛男」網暴他。（記者胡舜翔攝）

「男生該出的所有的錢，我一樣也沒有少。」李唯楓強調他雖然沒有賺很多錢，但一直都很努力工作，也希望能給Min過更好的生活，不過因為和Min差了8歲，相處上還是有個性不合的地方，兩個人最終決定分開，他祝福Min，也請外界不要拿「軟爛男」網暴他。

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