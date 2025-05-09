宥勝爆早離婚！昔狠甩妻「投懷白富美」 慈惠後悔復合全招了

宥勝（左）與老婆慈惠傳出已悄然離婚。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕宥勝2023年6月爆出曾藉載送女助理返家之意，途中踰矩跨坐、揉胸舔耳、強吻等行逕，最終遭法院依強制猥褻罪判處8個月有期徒刑、緩刑5年，上繳公庫200萬元，期間妻子慈惠選擇原諒與力挺，對外喊話「愛能超越一切」，如今卻傳出已悄悄離婚。事實上，慈惠過去曾遭宥勝狠甩，轉而與白富美交往，最終2人復合卻也令她悔不當初。

回顧兩人情史，宥勝曾與時任經紀人慈惠交往後又狠甩，轉而投懷另名「白富美」甚至一度論及婚嫁，不過卻因故回頭認定慈惠是真愛，2人才於2015年攜手步入婚姻。不過，宥勝婚後摩擦不斷，慈惠也曾在影片中坦言「後悔嫁他大概3650次」，但她口嫌體正直，即便MeToo風波爆發仍陪伴宥勝走過低谷，並多次對外發聲選擇力挺。

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慈惠（左）曾公開坦言後悔嫁給宥勝3650次。（翻攝自YouTube）

不過也正因如此，慈惠的團購事業遭外界抵制，進而導致生計大受影響，2人疑似以保護孩子、考量未來為由選擇離婚，如今慈惠才會傳出「心死切割宥勝」一說；不過，有傳宥勝在性騷案爆發當時，戶政配偶欄就已經空白，且台中清水的農舍也被發現長期無人居住，因此遭外界揣測恐早已離婚分居多時。

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