被館長爆去年領45萬通告費 四叉貓硬起來回嗆

四叉貓（左）經常開酸館長。（翻攝自四叉貓、館長臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「四叉貓」劉宇今（12）日凌晨不爽在臉書槓上「館長」陳之漢，怒吼：「這年頭乖乖報稅的人還要被嘲笑是怎樣？」

四叉貓透露館長前幾天開直播嘲諷他，因他去年領了三立電視台總共45萬元通告費，被館長恥笑說他很好賺、輕鬆賺之類，對此，四叉貓無奈說：「這年頭乖乖報稅的人還要被嘲笑是怎樣？？？館長怎麼不說他只要開直播罵賴清德ㄍㄋㄋㄌㄐㄅ（髒話注音），去年就賺到4百多萬元的抖內，完全不用成本。」

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最後四叉貓嘆喊：「只要顏色對了，沒有內容的直播也能無腦賺耶！」

其實早在今年元月民眾黨前主席柯文哲涉貪被收押，民眾黨號召支持者上街舉辦「釘孤枝」遊行，當天傍晚喊出逾15萬名小草參加，館長也上台發言，當時四叉貓則在現場直播，事後曬出斗內金額排行榜。

四叉貓公開釘孤支活動有去現場直播或討論該主題的YouTube頻道當天收到抖內金額排行榜，四叉貓排名第二，館長陳之漢屈居第三，他撿槍狂酸館長：「這次怎麼這麼少，好奇怪。」因四叉貓發現「釘孤枝」活動前2周在柯文哲羈押庭直播，館長光是一晚就收到30萬抖內，令他不解怎麼「釘孤枝」金額怎麼這麼少，對照凌晨四叉貓嘲諷館長，顯示2人長期互有心結。

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