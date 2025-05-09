「台灣出生」星二代李凱馨爆辱華新劇遭除名 曾嗆「中國人都傻逼」

李凱馨陷辱華風波。（翻攝自微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕25歲星二代李凱馨在台灣出生新加坡長大，是新加坡藝人俞宏榮與台灣主持人權怡鳳的女兒，目前在中國發展演藝事業的他，近期出演新劇《赴山海》，怎料戲還未播，李凱馨就遭爆出辱華言論，目前新劇宣傳已遭劇組除名。

李凱馨辱華音檔曝光。（翻攝自微博）

據中國媒體報導，一名自稱是李凱馨的助理發文爆料她知三當三、私生活混亂，並且曝光了一段錄音檔，內容是李凱馨在談論自己於中國拍戲的經歷，提到「我又不是為了紅，因為中國人大部分都是傻逼」，一番言論迅速惹火小粉紅。

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李凱馨消失在主演名單。（翻攝自微博）

雖然錄音檔的真實性目前還未被證實，但原定將在5月播出的《赴山海》受到影響，恐怕將延期播出，外界也推測，劇中佔不少戲份的李凱馨因涉及辱華，戲份也恐遭刪光。同時還有網友發現，劇組去年發布相關宣傳貼文時，還有標註李凱馨的社群帳號，但今年釋出預告片時，文中卻並未提及她。

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