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《萌學園》最美童星韓國出道！Rainie朱晴渝感動台粉追她10年

Rainie（朱晴渝）曾經與阿本合作過《萌學園》。（記者廖俐惠攝、翻攝自阿本本人臉書）Rainie（朱晴渝）曾經與阿本合作過《萌學園》。（記者廖俐惠攝、翻攝自阿本本人臉書）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國女團PRIMROSE的成員Rainie（朱晴渝）在2010年就以童星身分亮相，曾經參演過電影《萌學園：尋找磐古》、節目《Power星期天》等等，小有名氣。今天（1日）她首度以PRIMROSE成員身分出席聯訪，似乎有些近鄉情怯，坦言有些緊張，笑說「我太久沒講中文，不知道講的好不好」。

PRIMROSE由成員Hayun（左起）、Rainie、Ruby、Nahyun組成。（記者廖俐惠攝）PRIMROSE由成員Hayun（左起）、Rainie、Ruby、Nahyun組成。（記者廖俐惠攝）

其實這是Rainie第二次正式出道，在女團bugAboo解散之後，2013年她以PRIMROSE身分再度出現在眾人視野，今天是她首次面對台灣媒體，透露因為是第一次回來宣傳，感到有點緊張，很感謝一直以來支持她的粉絲，「等了我好幾年，好感動，這次（因為颱風）沒能見到有點小可惜。」

PRIMROSE的成員Rainie（朱晴渝）在2010年就以童星身分亮相。（記者廖俐惠攝）PRIMROSE的成員Rainie（朱晴渝）在2010年就以童星身分亮相。（記者廖俐惠攝）

現年24歲的她演藝經驗豐富，Rainie透露有粉絲從《萌學園》開始追她到現在，至今已經10年了。回想起當初在韓國練習的辛苦，她透露中間有很多掙扎，思考著要不要放棄還是繼續，如今終於可以出道，讓她心情很激動，當然也非常開心，第一個就告訴媽媽，而演員爸爸朱文輝也非常支持她追逐星夢。

Rainie朱晴渝（右）曾在《萌學園》中與阿本合作。（翻攝自阿本本人臉書）Rainie朱晴渝（右）曾在《萌學園》中與阿本合作。（翻攝自阿本本人臉書）

Rainie與成員Hayun都是11月壽星，Hayun表示她們會去逛生日咖啡廳，生日願望是希望新專輯回歸可以成功。

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