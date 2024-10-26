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昔替徐少強生子卻遭拋棄！雪梨首洩心聲：不看開一點早就死了

港星徐少強過世，舊愛雪梨放下了過往恩怨，不僅第一時間發文哀悼，更出席了追思會。（星島日報提供、翻攝自抖音）港星徐少強過世，舊愛雪梨放下了過往恩怨，不僅第一時間發文哀悼，更出席了追思會。（星島日報提供、翻攝自抖音）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕武俠片巨星徐少強於10月15日傳出因食道癌過世的消息，享壽73歲。徐少強感情生活相當豐富，有過3段婚姻，其中曾婚內出軌女星雪梨，育有一對子女，但兩人始終沒結婚且於1988年分手。不過在聽聞徐少強過世消息後，雪梨放下了過往恩怨，不僅第一時間發文哀悼，更出席了徐少強的追思會。

徐少強和雪梨育有一對子女，但兩人並未結婚且於1988年分手。（星島日報提供）徐少強和雪梨育有一對子女，但兩人並未結婚且於1988年分手。（星島日報提供）

女星雪梨為港星米雪的妹妹，憑《神鵰俠侶》李莫愁一角走紅，一度被封為「最美李莫愁」，沒想到卻在事業巔峰時期當了徐少強的情婦，毀了大好前途，當時不論米雪如何勸阻都沒用，雪梨堅持不墮胎，最終慘遭男方提分手，只能獨自撫養2個小孩長大

近期雪梨雖已不再接戲，但時常會在社群更新動態，她近日在最新發布的影片中表示，自己在經歷很多事情之後，只能學會豁達一點，「不看開一點我早就死了」。

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