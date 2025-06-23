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娛樂 最新消息

聽了沒？YouTube日文神曲TOP5 「他」上榜兩次

〔記者張宇嫺／綜合報導〕大家愛聽日文歌嗎？不論是愛看日本卡通、動畫、電影或是日劇的朋友，心中一定都有一首屬於自己的日文神曲！今天本報就來為大家統整YouTube上J-POP日文歌播放次數最高的前5名，來看看你喜歡的歌有沒有上榜吧！

第五名：King Gnu - 〈白日〉（播放次數：5.6億次）

日本新生代樂團King Gnu。（資料照，記者胡舜翔攝）日本新生代樂團King Gnu。（資料照，記者胡舜翔攝）

說到日本新生代樂團「King Gnu」的代表作，就不得不提到這首〈白日〉！這首歌是King Gnu為坂口健太郎主演的日劇《Innocence 冤罪律師》所獻唱的主題曲，旋律輕盈卻又帶著淡淡孤獨、哀傷的感覺。此曲推出後除了在各大排行榜躍上榜首外，King Gnu也憑這首歌登上了紅白。

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第四名：Official髭男dism - 〈Pretender〉（播放次數：5.7億次）

日本億級樂團「Official髭男dism」。（渡邉一生提供）日本億級樂團「Official髭男dism」。（渡邉一生提供）

此曲由去年12月才來台攻蛋獻唱的日本億級樂團「Official髭男dism」演唱，值得注意的是，這首歌的MV竟是在台北西門町拍攝的！〈Pretender〉是電影《信用欺詐師JP：香港浪漫篇》的主題曲，樂曲融入英倫搖滾風格，歌詞講述主角陷入一段沒有結果的戀情，引起許多網友共鳴，「今天第一次在店裡聽到這首歌，歌詞太感人了，差點哭了，都忘了要買什麼了。」

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第三名：YOASOBI - 〈アイドル〉（IDOL）（播放次數：6億次）

日本雙人音樂組合YOASOBI。（好玩國際文化提供）日本雙人音樂組合YOASOBI。（好玩國際文化提供）

日本雙人音樂組合YOASOBI所演唱的動畫《我推的孩子》主題曲〈アイドル〉（ IDOL ），創下了許多驚人的紀錄！這首歌在發布一週後即獲得了2千萬播放數，並在Billboard JAPAN綜合歌曲排行榜「JAPAN Hot 100」連續21週獲得冠軍，刷新Billboard JAPAN史上最長連續冠軍紀錄。另外，今年2月YOASOBI登上台北小巨蛋演出，全場採實名抽選制，更是創下了超過60萬人登記抽選的超狂紀錄。

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第二名：DAOKO × 米津玄師 - 〈打上花火〉（播放次數：6.7億次）

〈打上花火〉是動畫電影《煙花》的主題曲。（傳影互動提供）〈打上花火〉是動畫電影《煙花》的主題曲。（傳影互動提供）

〈打上花火〉是由米津玄師作詞作曲，並與DAOKO共同演唱，作為動畫電影《煙花》的主題曲，歌曲以鋼琴旋律開頭，融合古典弦樂與電子音樂，充滿夏日風情的節奏與歌詞，前奏一下就讓人印象深刻。〈打上花火〉獲得多位音樂評論家的肯定，日本KKBOX將其譽為「點亮夏夜的18首煙火名曲」之一。

第一名：米津玄師 - 〈Lemon〉（播放次數：9.2億次）

米津玄師今年3月才來台演唱。（大鴻藝術提供）米津玄師今年3月才來台演唱。（大鴻藝術提供）

本排行的第一名由〈Lemon〉以超越第二名2.5億次的播放次數拿下。日本現象級創作鬼才米津玄師在2018年推出單曲〈Lemon〉，作為石原聰美主演的日劇《法醫女王（非自然死亡）》主題曲，節奏輕快，歌詞卻描述的是對離世者的思念與不捨，表達對無力改變這個世間的無奈，並以又酸又苦澀的「檸檬」意象比喻心境。

今年3月米津玄師來台演唱，兩小時的演出共獻唱了24首經典歌曲，其中，〈Lemon〉前奏一下，全場就爆出尖叫聲，萬人拍手聲更是響徹整座小巨蛋，歌迷激動表示光聽到這首就值回票價！

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