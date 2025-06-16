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娛樂 最新消息

（獨家）台灣囝仔竟是YG出身！許謦宇參戰韓國選秀 教授爸瞞2年不藏了

許謦宇因參加《BOYS II PLANET》嶄露頭角。（翻攝自X）許謦宇因參加《BOYS II PLANET》嶄露頭角。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／專訪〕韓國選秀節目《BOYS II PLANET》還沒開播就未演先轟動，16歲的台灣選手許謦宇在主題曲當中擔任舞蹈C位，備受矚目。許謦宇的爸爸許嘉文接受《自由時報》專訪，透露兒子從小就喜歡唱歌跳舞，成為韓國練習生的契機，正是兩年前他通過了YG台灣海選。

許謦宇的父親許嘉文目前在中正大學任教，人稱「許老師」，兒子許謦宇是獨生子，是夫妻倆的心肝寶貝，雖然是雲林北港人，不過都住在台北。許謦宇自8歲、小二就開始接觸兒童街舞，許嘉文不會因為自己是教授的關係，就希望兒子也能往學術界發展，而是全力支持兒子的興趣，「我跟太太從小給他的教育就是做想做的事情，他從小對喜歡的事情就很認真專注。」

許謦宇是《BOYS II PLANET》參賽選手中，年紀相對較小的。（翻攝自X）許謦宇是《BOYS II PLANET》參賽選手中，年紀相對較小的。（翻攝自X）

許謦宇參加《BOYS II PLANET》，模樣俏皮可愛。（翻攝自X）許謦宇參加《BOYS II PLANET》，模樣俏皮可愛。（翻攝自X）

許嘉文透露，在許謦宇國二那一年，也就是2023年，YG娛樂恰好來台灣海選，他鼓勵兒子去試試看，本來預期會有點困難，沒想到在同年6月就被通知通過徵選，「我們當下就要決定要不要讓他接受offer，如果你放棄機會就沒有了，不可能說現在國二，等他國中畢業、念完一年再過去，公司不會等他。」父子倆深知「這個機會一輩子可能只有這一次」，因此決定先放下學業，讓許謦宇隻身赴韓國當練習生，之後透過申請自學的方式，許謦宇也取得國中學歷。

在YG待了一年，許謦宇在去年9月轉換到WAKEONE當練習生，就這樣持續到現在。或許是報喜不報憂，許嘉文透露，兒子都沒有打電話來哭，反而是分享上了什麼課、有什麼好玩的，許謦宇後來也對唱歌、作詞作曲感興趣，也會分享給父母。如今參加《BOYS II PLANET》，許嘉文深知這是誕生出ZEROBASEONE的最知名選秀，但就當兒子去參加夏令營，他不給許謦宇壓力，鼓勵他以學習的精神去享受比賽，「選手幾乎都比他大，大哥哥都身懷絕技，當作去認識人」。

許謦宇與《BOYS II PLANET》另一參賽者Yumeki一起合作。（翻攝自X）許謦宇與《BOYS II PLANET》另一參賽者Yumeki一起合作。（翻攝自X）

其實兒子是韓國練習生這件事，許嘉文一直都沒有對外宣布，夫妻倆都相當低調，就算是親朋好友也不會主動透露，當然學生也毫不知情。許嘉文愛子心切，這幾天要衝直拍流量，不得已才動用學生將兒子的直拍放在Dcard上宣傳，這才讓大家知道原來許教授的兒子竟然去韓國發展，學生們、網友的瘋狂反應他都看到了。

許嘉文笑說，真的非常高興兒子能受到大家喜歡，「舞台魅力有被大家看到，不是說驕傲，本來就是支持他去做這件事情，讓他去表現自己，享受這個舞台。」不過他笑說，當初在看《HOLA SOLAR》K組表演時，沒發現兒子是舞蹈C位，就連事前投票也根本沒認出兒子，因為照片實在太小了，夫妻倆只好放超大，加上刪去法才找到許謦宇的照片。

網路上關於許謦宇跳舞的影片不在少數。（翻攝自HRC KiDS兒童舞蹈學院）網路上關於許謦宇跳舞的影片不在少數。（翻攝自HRC KiDS兒童舞蹈學院）

許謦宇（右）學生時期就和好友一起參加跳舞比賽。（翻攝自邱心柔YouTube）許謦宇（右）學生時期就和好友一起參加跳舞比賽。（翻攝自邱心柔YouTube）

最後，許嘉文形容兒子是帥氣、可愛又自信，就如同許謦宇在自我介紹表上所說的，許嘉文希望大家看到兒子在舞台上帥氣的一面。

◎許謦宇個人小檔案

生日：2009年8月31日

學歷：台大附幼、銘傳國小、大安國中

練習生經歷：YG、WAKEONE

擅長舞風：Hiphop、Popping

他老爸很希望大家衝點閱率的影片：
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