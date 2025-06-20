晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

百萬辣模搭飛機G奶露出 睡覺忘拉衣「粉色內衣全看光」

辣模Yumi.k時常分享養眼火辣影片。（翻攝自IG）辣模Yumi.k時常分享養眼火辣影片。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕辣模Yumi.k擁有傲人G罩杯，從不吝嗇與粉絲分享辣照，在IG上有174.9萬人追蹤，她時常出國遊玩，穿著也十分火辣。近日她在社群平台上分享一段搭機影片，上掀衣服故意露出性感內衣，養眼影片令網友各個鼻血直流。

相關新聞：百萬辣模搭機穿性感內衣「巨乳卡安全帶」不舒服狂調整晃動

辣模Yumi.k在飛機中掀起上衣露出內在美。（翻攝自IG）辣模Yumi.k在飛機中掀起上衣露出內在美。（翻攝自IG）

Yumi.k日前才分享一段搭機時因安全帶卡住胸前，而不斷調整姿勢晃動的養眼影片，時隔兩週後，她又發布新影片，畫面可見她在飛機座位中，這次穿著罕見的長袖上衣遮住手臂，不過眼睛往下一看，她竟然把上衣掀起露出粉色性感內衣，胸前巨乳北半球一覽無疑，她簡單對鏡頭撥弄頭髮放電後，竟閉上眼似乎準備進入夢鄉，讓內衣繼續外露。影片曝光後惹得大批網友血脈噴張，紛紛留言：「好香....粉紅水蜜桃」、「影片怎麼有兩小時」、「嗷嗚，漂亮美女，非常喜歡」、「下次坐飛機希望遇上妳」、「那眼神好迷人」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中