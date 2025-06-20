百萬辣模搭飛機G奶露出 睡覺忘拉衣「粉色內衣全看光」

辣模Yumi.k時常分享養眼火辣影片。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕辣模Yumi.k擁有傲人G罩杯，從不吝嗇與粉絲分享辣照，在IG上有174.9萬人追蹤，她時常出國遊玩，穿著也十分火辣。近日她在社群平台上分享一段搭機影片，上掀衣服故意露出性感內衣，養眼影片令網友各個鼻血直流。

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辣模Yumi.k在飛機中掀起上衣露出內在美。（翻攝自IG）

Yumi.k日前才分享一段搭機時因安全帶卡住胸前，而不斷調整姿勢晃動的養眼影片，時隔兩週後，她又發布新影片，畫面可見她在飛機座位中，這次穿著罕見的長袖上衣遮住手臂，不過眼睛往下一看，她竟然把上衣掀起露出粉色性感內衣，胸前巨乳北半球一覽無疑，她簡單對鏡頭撥弄頭髮放電後，竟閉上眼似乎準備進入夢鄉，讓內衣繼續外露。影片曝光後惹得大批網友血脈噴張，紛紛留言：「好香....粉紅水蜜桃」、「影片怎麼有兩小時」、「嗷嗚，漂亮美女，非常喜歡」、「下次坐飛機希望遇上妳」、「那眼神好迷人」。

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