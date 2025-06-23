晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

【12星座一週運勢6/16～6/22】金牛斜槓機會來了！處女遇神隊友戰鬥值翻漲

面對一週之始，從星座運勢分析，掌握先機、動力滿滿。（達志影像）面對一週之始，從星座運勢分析，掌握先機、動力滿滿。（達志影像）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕這週是那種「表面平靜，內心翻騰」的戲劇週，宇宙一邊對你輕聲細語、一邊在你人生安了定時炸彈，你準備好了嗎？星座專家「安德魯的賤聲房」表示，本週星座有兩大重點，一個是6/25巨蟹新月，一個是6/27水星進獅子。

新月星象適合許願、夢想成真機率極高。新月發生在不同的星座，也代表著不同的能量和影響，比如這週發生在人設「愛家又溫柔」的巨蟹，代表感情界的Reset鍵正式按下，很適合許下和「家、愛、情感安全感」有關的願望。

水星所在的星座，會影響這人的思維運作，當水星進入熱情滿載、領導力與行動力十足、但常靠直覺推演的火象獅子，一不小心很容易讓人看起來像是「演技不太好」的戲精──想要表現，但容易演過頭。

除了這兩個正處在命輪旋轉門門口的指標性星座，「安德魯的賤聲房」也根據星象運行給12星座最具建設性的建議，不知道該穿什麼顏色的衣服？想知道這週的事業（學業）、財富、健康、愛情運勢，本文一次全掌握。

（註：本次星座分析是以「上升星座」為主，「太陽」為輔。）

♈牡羊座

．事業：想做什麼就衝什麼，請在夢想跟現實當中找到平衡，否則會很像鬼遮眼失去方向。
．財富：有人欠你錢終於還了，雖然只是便當錢，但還是感動。
．健康：小心衝動行事導致的意外或運動傷害。
．桃花：曖昧不明的人突然對你釋出善意，你會有點心動但還在觀望。
．幸運色：玫瑰紅
．幸運數字：7

♉金牛座

．事業：一個字「穩」，你那個被嫌拖很久的專案會被誇「很細膩」。各種斜槓機會會讓你忙翻天。
．財富：偏財運跟人情財，讓你受寵若驚。本週大家都很捨得為你花錢。
．健康：請你放下炸物，最近肚子不太開心。
．桃花：有人會突然誇你香（或很會煮飯），愛苗從生活瑣事開成花。
．幸運色：青草綠。
．幸運數字：6

相關新聞：中國對台灣步步進逼⋯準備避難包？ 唐綺陽發聲

♊雙子座

．事業：靈感非常強，適合開會丟點子、出奇招。本週看起來困難的事情，都是你大展身手的好機會。
．財富：好心有好報，你無所求的熱心，讓財神爺天天想找你泡茶。
．健康：作息紊亂，該睡不睡會讓你老超快．
．桃花：有人對你講幹話，你笑著笑著就陷進去了。
．幸運色：天藍色
．幸運數字：11

♋巨蟹座

．事業：壓力有點大，因為大家都來問你事。但你其實比自己想的還強。近期有失而復得的機會。
．財富：金錢進得慢但守得住，記得記帳別亂刷卡。
．健康：情緒影響腸胃，胃食道逆流的老朋友來敲門。
．桃花：新月帶來新戀情，朋友變情人機率up。
．幸運色：純潔白
．幸運數字：9

♌獅子座

．事業：想被看見，但有些細節還是沒顧好，慢一點比較不出錯。
．財富：有花錢買到快樂就別太自責，下週再省。
．健康：小心聲帶、喉嚨或牙齒問題。
．桃花：有點小尷尬，有喜歡的人卻一直講錯話，尷尬癌末期發作。
．幸運色：低調黑
．幸運數字：5

♍處女座

．事業：工作（學業）做得細緻又準時，職場上的神隊友一一出現，讓你如虎添翼戰鬥力十足。
．財富：有點花在無感的東西上，記得理性消費。不要為了花錢而花錢。
．健康：有點疲憊但還撐得住，補眠一下會回魂。適當休息會讓你更有衝勁。
．桃花：有好感的人突然變得很主動，心裡一秒開花。
．幸運色：海水藍
．幸運數字：2

♎天秤座

．事業：心想事成，事業豐收期，貴人多，機會多，本週嘴巴如果可以再甜一點，職場上會更順利。
．財富：積少成多，不要嫌小筆進帳不過癮，算是守成的一週。
．健康：肩頸很僵，建議做點伸展運動。
．桃花：有曖昧的人可能突然冷掉，不要戀愛腦急著對號入座。
．幸運色：閃亮銀
．幸運數字：4

♏天蠍座

．事業：變化多，計劃趕不上，請保持正面，本週頭腦超清晰，關關難過關關過，你的實力會說明一切。
．財富：投資運普通，建議先觀望，不急著進場。
．健康：心情容易悶悶的，要靠運動舒壓。
．桃花：喜歡的人會發出微妙訊號，你要會讀空氣才看得懂。
．幸運色：勃根酒紅
．幸運數字：1

♐射手座

．事業：有點亂，但也有新機會冒出來，關鍵在你要不要接。本週脾氣有點差，麻煩稍微收斂一下。
．財富：收入跟支出都波動大，像在玩雲霄飛車。
．健康：情緒影響睡眠，白天精神不濟。
．桃花：沒心情談戀愛，但有人主動追你。請善待對方。
．幸運色：咖啡色
．幸運數字：8

♑魔羯座

．事業：忙得像鬼打牆，但你就是能完成別人做不到的事。
．財富：會有意外小收入，記得請自己喝一杯（飲料）。
．健康：眼睛疲勞，別一直盯著螢幕。
．桃花：曖昧對象變得很甜，說不定下週就升級身份囉。
．幸運色：貴族灰
．幸運數字：0

♒水瓶座

．事業：社交太多導致進度落後，記得把人情分配一下。
．財富：花錢買方便，但也有點後悔自己太懶。
．健康：有點上火，嘴破、喉嚨癢，記得多喝水。
．桃花：有人對你特別親切，但你有點「沒fu」，自己也說不出原因。
．幸運色：粉紫
．幸運數字：3

♓雙魚座

．事業：靈感爆棚，尤其從藝術、音樂或打坐中找靈感。
．財富：有些奢侈花費讓你心痛又滿足。
．健康：比較想躲起來，記得安排獨處充電時間。
．桃花：桃花整週飄香，有點甜、有點迷，有點「是不是命中注定」的戲劇感。
．幸運色：淺紫
．幸運數字：12

星座專家「安德魯的賤聲房」 。 星座專家「安德魯的賤聲房」 。

YouTube：點這裡
臉書：點這裡
IG：點這裡
apple podcast：點這裡
KKBOX：點這裡
threads：點這裡

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中