【12星座一週運勢6/16～6/22】金牛斜槓機會來了！處女遇神隊友戰鬥值翻漲

面對一週之始，從星座運勢分析，掌握先機、動力滿滿。（達志影像）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕這週是那種「表面平靜，內心翻騰」的戲劇週，宇宙一邊對你輕聲細語、一邊在你人生安了定時炸彈，你準備好了嗎？星座專家「安德魯的賤聲房」表示，本週星座有兩大重點，一個是6/25巨蟹新月，一個是6/27水星進獅子。

新月星象適合許願、夢想成真機率極高。新月發生在不同的星座，也代表著不同的能量和影響，比如這週發生在人設「愛家又溫柔」的巨蟹，代表感情界的Reset鍵正式按下，很適合許下和「家、愛、情感安全感」有關的願望。

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水星所在的星座，會影響這人的思維運作，當水星進入熱情滿載、領導力與行動力十足、但常靠直覺推演的火象獅子，一不小心很容易讓人看起來像是「演技不太好」的戲精──想要表現，但容易演過頭。

除了這兩個正處在命輪旋轉門門口的指標性星座，「安德魯的賤聲房」也根據星象運行給12星座最具建設性的建議，不知道該穿什麼顏色的衣服？想知道這週的事業（學業）、財富、健康、愛情運勢，本文一次全掌握。

（註：本次星座分析是以「上升星座」為主，「太陽」為輔。）

♈牡羊座

．事業：想做什麼就衝什麼，請在夢想跟現實當中找到平衡，否則會很像鬼遮眼失去方向。

．財富：有人欠你錢終於還了，雖然只是便當錢，但還是感動。

．健康：小心衝動行事導致的意外或運動傷害。

．桃花：曖昧不明的人突然對你釋出善意，你會有點心動但還在觀望。

．幸運色：玫瑰紅

．幸運數字：7

♉金牛座

．事業：一個字「穩」，你那個被嫌拖很久的專案會被誇「很細膩」。各種斜槓機會會讓你忙翻天。

．財富：偏財運跟人情財，讓你受寵若驚。本週大家都很捨得為你花錢。

．健康：請你放下炸物，最近肚子不太開心。

．桃花：有人會突然誇你香（或很會煮飯），愛苗從生活瑣事開成花。

．幸運色：青草綠。

．幸運數字：6

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♊雙子座

．事業：靈感非常強，適合開會丟點子、出奇招。本週看起來困難的事情，都是你大展身手的好機會。

．財富：好心有好報，你無所求的熱心，讓財神爺天天想找你泡茶。

．健康：作息紊亂，該睡不睡會讓你老超快．

．桃花：有人對你講幹話，你笑著笑著就陷進去了。

．幸運色：天藍色

．幸運數字：11

♋巨蟹座

．事業：壓力有點大，因為大家都來問你事。但你其實比自己想的還強。近期有失而復得的機會。

．財富：金錢進得慢但守得住，記得記帳別亂刷卡。

．健康：情緒影響腸胃，胃食道逆流的老朋友來敲門。

．桃花：新月帶來新戀情，朋友變情人機率up。

．幸運色：純潔白

．幸運數字：9

♌獅子座

．事業：想被看見，但有些細節還是沒顧好，慢一點比較不出錯。

．財富：有花錢買到快樂就別太自責，下週再省。

．健康：小心聲帶、喉嚨或牙齒問題。

．桃花：有點小尷尬，有喜歡的人卻一直講錯話，尷尬癌末期發作。

．幸運色：低調黑

．幸運數字：5

♍處女座

．事業：工作（學業）做得細緻又準時，職場上的神隊友一一出現，讓你如虎添翼戰鬥力十足。

．財富：有點花在無感的東西上，記得理性消費。不要為了花錢而花錢。

．健康：有點疲憊但還撐得住，補眠一下會回魂。適當休息會讓你更有衝勁。

．桃花：有好感的人突然變得很主動，心裡一秒開花。

．幸運色：海水藍

．幸運數字：2

♎天秤座

．事業：心想事成，事業豐收期，貴人多，機會多，本週嘴巴如果可以再甜一點，職場上會更順利。

．財富：積少成多，不要嫌小筆進帳不過癮，算是守成的一週。

．健康：肩頸很僵，建議做點伸展運動。

．桃花：有曖昧的人可能突然冷掉，不要戀愛腦急著對號入座。

．幸運色：閃亮銀

．幸運數字：4

♏天蠍座

．事業：變化多，計劃趕不上，請保持正面，本週頭腦超清晰，關關難過關關過，你的實力會說明一切。

．財富：投資運普通，建議先觀望，不急著進場。

．健康：心情容易悶悶的，要靠運動舒壓。

．桃花：喜歡的人會發出微妙訊號，你要會讀空氣才看得懂。

．幸運色：勃根酒紅

．幸運數字：1

♐射手座

．事業：有點亂，但也有新機會冒出來，關鍵在你要不要接。本週脾氣有點差，麻煩稍微收斂一下。

．財富：收入跟支出都波動大，像在玩雲霄飛車。

．健康：情緒影響睡眠，白天精神不濟。

．桃花：沒心情談戀愛，但有人主動追你。請善待對方。

．幸運色：咖啡色

．幸運數字：8

♑魔羯座

．事業：忙得像鬼打牆，但你就是能完成別人做不到的事。

．財富：會有意外小收入，記得請自己喝一杯（飲料）。

．健康：眼睛疲勞，別一直盯著螢幕。

．桃花：曖昧對象變得很甜，說不定下週就升級身份囉。

．幸運色：貴族灰

．幸運數字：0

♒水瓶座

．事業：社交太多導致進度落後，記得把人情分配一下。

．財富：花錢買方便，但也有點後悔自己太懶。

．健康：有點上火，嘴破、喉嚨癢，記得多喝水。

．桃花：有人對你特別親切，但你有點「沒fu」，自己也說不出原因。

．幸運色：粉紫

．幸運數字：3

♓雙魚座

．事業：靈感爆棚，尤其從藝術、音樂或打坐中找靈感。

．財富：有些奢侈花費讓你心痛又滿足。

．健康：比較想躲起來，記得安排獨處充電時間。

．桃花：桃花整週飄香，有點甜、有點迷，有點「是不是命中注定」的戲劇感。

．幸運色：淺紫

．幸運數字：12

星座專家「安德魯的賤聲房」 。

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