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曾收王文洋名片 女主播爆「富商選妃」內幕：代價比想的多

廖芳潔爆「富商選妃」內幕。（翻攝自臉書）廖芳潔爆「富商選妃」內幕。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕宏仁集團總裁王文洋日前爆出，包養宋姓女大生產子案後，17日再有劉姓女子自稱，替他生下1子卻只拿到200萬元，且都是由許姓媒體高層媒介，引起社會譁然。對此，主播廖芳潔17日在臉書粉專「法拉小姐失控日誌」踢爆暗黑內幕，透露早有聽聞，企業老闆及他們的媽媽會坐在電視機前「選媳婦」。

王文洋近日捲入私生子疑雲。（資料照）王文洋近日捲入私生子疑雲。（資料照）

廖芳潔指出，王文洋與女大生的風波又有新角色，其中一位就是前番薯台總經理許耀仁，「媒介性交易，與金主共享性伴，還牽扯人妻的情節，比八點檔還狗血。」她話鋒一轉，爆料自己不是第一次聽聞這種事，過去有一位在金融圈工作的朋友喝醉後告訴她，曾被邀去一場「高端飯局」，場上有幾位新聞圈的熟面孔，這名友人飯後沮喪地說，「那些主播我再也不會尊重了。」

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廖芳潔說，聽完友人的故事感到難過，原因不是自己沒被邀請，而是覺得太可惜。她認為，新聞業相當不容易，「薪水普通，工時長，壓力大，名氣又只是曇花一現。所以有人選擇用美貌換捷徑，我不會輕易譴責」，但她也語重心長地說，「那條路，代價永遠比妳想的多。

此外，廖芳潔透露，以前就有傳聞，某些企業老闆，甚至他們的媽媽會坐在電視機前「選媳婦」。她呼籲媒體人，要搞清楚「想賣的是什麼？」，直指仲介最會讓人以為自己被賞識、被提拔，但其實「妳」只是交易鏈裡的資產。

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廖芳潔曬出當年王文洋主動遞給她的名片。（翻攝自臉書）廖芳潔曬出當年王文洋主動遞給她的名片。（翻攝自臉書）

廖芳潔上個月才分享，自己多年前與王文洋父子機上巧遇的趣事，當時王文洋主動攀談還遞出名片，當王文洋問她「你做什麼的？」她直接回答是記者，王文洋立刻往後退一步，「畢竟他跟他兒子，當年可是新聞版面的常客，那時他兒子才剛被爆出緋聞。」

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