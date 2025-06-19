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明日花綺羅捲賣淫風波！被爆出「正牌男友」是小12歲智能障礙YTR

周鶴年（左）遭爆出密會明日花綺羅（右）。（翻攝自IG）周鶴年（左）遭爆出密會明日花綺羅（右）。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國男團THE BOYZ成員周鶴年16日突宣布因個人因素暫停活動，沒想到18日就被爆出原因竟是與日本前AV女優明日花奇羅密會，且疑似有性交易。事件持續延燒，36歲明日花綺羅的戀情也再次掀起討論。

明日花綺羅（右）被爆出與Hirok（左）穩定交往中。（翻攝自X）明日花綺羅（右）被爆出與Hirok（左）穩定交往中。（翻攝自X）

據韓媒《osen》報導，明日花綺羅去年曾主動公開戀情，男方是比她小12歲、患有智能障礙的日本YouTuber Hirok（本名：廣川龍），且仍未有分手消息。兩人透過合作影片認識，並於社群平台大方認愛，不少網友質疑兩人的交往動機，認為這段戀情只是為了炒作流量，並非真的交往。

相關新聞：周鶴年爆性交易明日花綺羅！深夜手寫信承認赴酒局

消息曝光後，引起不少韓國網友炸鍋，紛紛批評，「那這樣是跟周鶴年兩邊都在交往嗎？？」、「男朋友竟然是小12歲的智能障礙YouTuber耶」、「搜了一下，他正在跟小12歲的智能障礙者公開交往中」、「真的是什麼事情都有，太誇張了吧」。

明日花綺羅2007年以AV女優身分出道，並於2020年2月正式引退，目前正積極轉型為網紅，怎料近日卻被爆出疑似與周鶴年有性交易，至今仍未出面回應，不過男方稍早在IG限時動態曬出手寫信，坦承曾與熟人一起去參加酒局，強調「絕無進行性交易」。

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