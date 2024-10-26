安心亞《孔雀魚》鬧翻阿弟！大嘆「夫妻變仇人」：熟悉的陌生人

〔記者蕭方綺／台北報導〕安心亞曾與「阿弟」蕭景鴻在《牛車來去》合作演出夫妻，到台語刑偵劇《孔雀魚》卻反目成仇，火藥味十足，安心亞表示再次一起拍戲的那幾天很快樂，感覺就像很熟悉的陌生人。只是安心亞戲裡不只經歷夫妻變敵人，她還二度遭到黑衣人追殺，必須躲進廢棄的空屋中，隔著斑駁的木門崩潰抵抗壞人，讓人捏一把冷汗。

安心亞（左二）在《孔雀魚》被蕭景鴻（右二）搶生意，引發爭執。（公視台語台、華視提供）

然而拍攝環境卻與劇中氛圍大不相同，安心亞笑說：「當時巷子很亮，人來人往，真的要靠很大的想像力才能演出危急的感覺。」被問到如果遇到危險，第一個會想打給誰，她理性回答：「先打給警察。」尹馨則突發奇想：「其實平常附近應該有狗仔，可以直接請他們幫忙。」

請繼續往下閱讀...

安心亞在《孔雀魚》被尹馨趕出家門，非常落魄。（公視台語台、華視提供）

在上週劇情中，尹馨因為安心亞誤買海鮮給兒子吃，導致他嚴重過敏送急診。尹馨在戲外曾因為喝啤酒大過敏而眼睛腫起來，讓她心有餘悸。一向勇於突破的她想知道自己的身體有沒有改善，因此嘗試喝看看，一開始皮膚還是會發脹腫大，可是練習幾次後過敏竟然不藥而癒，現在喝啤酒已經沒有任何反應了，讓尹馨自豪地說：「我已經跨越啤酒障礙了！」

《孔雀魚》每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視主頻首播並將上架LINE TV、中華電信MOD和中華電信 Hami Video 影劇館 Plus、愛奇藝國際版等新媒體平台。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法