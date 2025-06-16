李多慧飛機上熱舞！狂扭12秒片網看暈：會以為遇亂流

李多慧在飛機上熱舞。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展2年，憑藉亮麗外型及精湛舞藝深受許多粉絲喜愛，經常在社群分享生活的她，昨（15）不僅開心分享姊姊的婚宴，更釋出一段在飛機上熱舞的短片，吸引大批網友朝聖。

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李多慧昨日上傳一段搭飛機時，在機艙內熱舞的短片，只見她身穿白色的緊身短版T恤，襯托出她纖細的腰身，上衣斜肩及挖洞的低胸剪裁，讓她的傲人上圍呼之欲出，下半身則搭配牛仔短褲，穠纖合度的白皙大腿全被看光。她隨著音樂性感扭腰，利用雙手做出舞蹈動作，雖然僅有上半身的動作，依舊展現出精準的舞蹈細節與力度。

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李多慧這段僅12秒的飛機熱舞畫面一曝光，立即掀起大批網友朝聖按讚，紛紛留言誇讚，「公主好辣」、「妳別扭了，等下其他乘客以為亂流了，太會扭了」、「不可能連飛機上都能跳吧，我快愛死你了」、「公主好美好可愛，暈爛了」。

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