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D社出手了！爆周鶴年「3男4女極樂趴」 明日花綺羅氣炸反擊

明日花綺羅（左）與周鶴年（右）私約爭議越演越烈。（翻攝自IG）明日花綺羅（左）與周鶴年（右）私約爭議越演越烈。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國男團THE BOYZ成員周鶴年近日傳出私約日本前AV女優明日花綺羅，甚至傳出涉及性交易，不過雙方強硬否認有任何非法行為。今（21）先是日媒《週刊文春》曝光兩人聚會的親密照，稍早韓媒《Dispatch》也揭露當晚周鶴年的聚會行程，並公開向明日花綺羅求證的訊息。

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據《Dispatch》報導，周鶴年在5月30日當晚一連跑了多個聚會，先是在凌晨1點與2位日本男性好友去居酒屋，凌晨2點轉移到KTV唱歌，接著4點一行人再前往私人招待所，與包括明日花綺羅在內的4名女子玩到直至清晨6點。結束酒局後，周鶴年與明日花綺羅共乘計程車前往女方住處，最後才返回團體住宿的飯店。而THE BOYZ相關人士透露，周鶴年曾自豪表示，和明日花綺羅發生了性關係，但遭到公司退團後，才覺得委屈改口說，「只是為了顯得有面子才說那樣的話」。

《Dispatch》也聯繫到明日花綺羅本人，她強調，「除了我原本的職業外，我從來沒有從事過所謂的賣春行為，無論對方提出多高的金額，我都不曾在私下收取金錢從事性行為，當然這次我也可以發誓，絕對沒有做出那樣的行為，雖然可能會有人不相信，但這就是事實，我也無法理解為什麼謠言會傳成這樣。」D社進一步追問她參加酒局的原因，並詢問是否能接受採訪，但明日花綺羅都沒有再繼續回應。

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