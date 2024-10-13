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汪建民生前暖舉曝光！ 丁寧感慨：永遠記得你對我的好

汪建民病逝，丁寧（左）感慨：「永遠記得你對我的好。」（組合照。翻攝自臉書、年代提供）汪建民病逝，丁寧（左）感慨：「永遠記得你對我的好。」（組合照。翻攝自臉書、年代提供）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕汪建民7日晚間不敵病魔離世，享年56歲，告別式於今（13）二殯舉行。女星丁寧昨（12發文表示，提前一晚到靈堂祭拜，並在臉書寫下與汪建民相識的過往，「建民哥，一路好走，在天上繼續帥下去！」

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丁寧昨（12）發文，表示剛進演藝圈時，有一次2人巧合一起去夜店，結果汪建民點了一瓶香檳，看到價格她當場嚇到，便問了汪建民自己要出多少，卻獲得「不用」的答案，丁寧當時防備心還很重，但汪建民全程幾乎都在與朋友聊天，只是偶爾會去詢問丁寧的狀況，讓她直言：「他看似沒有很照顧我，但是我知道他已經在照顧我」。

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後續丁寧喊道：「我會永遠記得你對我的好」。並對生命有所領悟：「每個生命來到這個世界都在體驗不同的經歷。」並感嘆自己也老大不小，不曉得還有多少時間：「我唯一知道的只是，我會越來越珍惜每一天。好好的使用我的生命。

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