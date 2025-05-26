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娛樂 最新消息

黃子佼拚免入獄和解21名被害人 因傳與孟耿如離婚今未出庭

〔記者楊國文／台北報導〕藝人黃子佼因收藏2259部兒少性影像片，一審認定受害人達35人，將他判刑8月徒刑，黃不服上訴，台北地檢署查出另有12名少女受害、共586部性影像片，將黃追加起訴併由高院審理，高院4度召開調解庭，結果黃共和16位被害人達成和解，黃亦數度出面親簽和解書；高院上午第5度召開調解庭，黃的律師團又與5位被害人達成和解，並支付和解金，共21名被害人達成調解，但黃罕見未出庭。

黃子佼與21名被害人達成調解，但黃罕見未出庭。（資料照，記者楊國文攝）黃子佼與21名被害人達成調解，但黃罕見未出庭。（資料照，記者楊國文攝）

針對黃子佼傳出和孟耿如已離婚，黃的律師團低調說，並未獲得授權對黃是否離婚表示意見。

法界分析，由於尚有逾半被害人未和黃子佼達成和解，若二審沒有大幅進展，黃很難獲判6月徒刑以下而得以易科罰金，黃恐將面臨坐牢命運。

高院今天上午10時30分傳訊5位女被害人召開調解庭，黃子佼授權由律師全權代為處理和解事宜，庭訊40分鐘結束，結果黃的律師團和5人全部達成和解，並支付和解金。庭後，被害人和家屬由法院的秘密通道離開。

黃子佼自2014年2月起成為「創意私房」的高級會員，購買、下載兒童或少年性影像片，被北檢起訴。

北院認定，黃購買、持有達2259部兒少性影像片，被害兒童達35人之多，最小者僅10歲、最大者17歲，且黃無悔意，將他將他依違反兒童及少年性剝削防制條例判刑8月、不得易罰金。檢方和黃不服，均上訴高院。

黃子佼（右）、孟耿如爆已悄悄簽字離婚。（翻攝自臉書）黃子佼（右）、孟耿如爆已悄悄簽字離婚。（翻攝自臉書）

高等法院3月首度開庭，黃承認部份兒少性剝削犯行，但辯稱下載時不知道被害人有未成年人，未侵害個資，黃並請求法官協助他和被害人進行調解。庭後，黃2度鞠躬道歉後搭車離去。上週黃子佼到高院出庭，庭後，再度90度鞠躬道歉後離去。

另外，台北地檢署查出另有12名少女受害、共586部性影像片，日前將黃追加起訴，併由高院審理，已有47位被害人。高院4度召開調解庭，共有16位被害人和黃達成和解，黃並出庭親簽和解書，及支付和解金。

高院認為，黃子佼有逃亡之虞，日前緊急傳喚黃子佼到庭，訊後諭令50萬元交保、並限制出境、出海。

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