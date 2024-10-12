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白雲遭酸「沒幫忙汪建民後事」！怒嗆酸民：要你教我做事？

白雲遭網酸不幫汪建民操辦後事，他不忍開罵了。（翻攝自臉書）白雲遭網酸不幫汪建民操辦後事，他不忍開罵了。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人汪建民因罹患肺腺癌第四期，7日不敵病魔離世，享年56歲。因他生前積欠鉅額負債，日前傳出家屬付不出喪葬費，據悉最後由新光醫院和社會局伸出援手，青潭寶塔花園負責人則主動捐贈塔位。不過，藝人白雲遭到質疑，身為汪建民的好友且經營殯葬業怎麼都沒幫忙，對此，白雲不忍開轟了。

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白雲昨（12）日在社群開砲了，怒罵酸民：「網友、酸民們，把自己過的好就可以了。社會上不缺口水！『同理心』這三個字是酸民必修課程！」並表示自己已到知天命之年，「還要你教我做事嗎！」

相關新聞：千字告別汪建民！阿Ben曝「暖心舉動」 哭喊：一輩子忘不了

事實上，白雲近期不斷被網友質疑，經營殯葬業為何不幫忙自己的朋友處理後事，他過去就曾回應：「一開始我就可以幫忙，但是你就要記住，我們做任何一個好事情或幫忙人家，你要讓人家家屬認同。」

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