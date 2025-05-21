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敵不過經濟、外界壓力？孟耿如爆離婚黃子佼 5年婚姻悄悄結束

黃子佼、孟耿如爆出離婚消息。（翻攝自臉書）黃子佼、孟耿如爆出離婚消息。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃子佼、孟耿如2020年3月5日登記結婚，但2023年黃子佼捲入「#MeToo」風波，隔年再爆黃子佼手握大量未成年性影像事件，孟耿如都不離不棄陪在他身旁，甚至因此事業遭受連累，今傳出兩人已不敵輿論壓力及經濟壓力，悄悄辦妥離婚手續，結束這段5年的婚姻。對此，孟耿如經紀人電話不接、訊息未回。

黃子佼因「#MeToo」風波，以及被查出手握大量未成年性影像，引發喧然大波，孟耿如也因此受到影響，日前關閉所有社群，強調黃子佼不會復出，自己也不再公開發表任何訊息，誠心沉潛反省，但她因聲援黃子佼犯罪惡行，引發《我們與惡的距離2》抵制潮，最後劇組決定刪減戲份，僅留關鍵劇情。

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此外，黃子佼2024年曾傳出給孟耿如台幣1億安家費，希望她3年內不要離婚，當時孟耿如、黃子佼都沒回應，如今爆出離婚，女兒扶養權將歸孟耿如所有，黃子佼財產均作為女兒日後撫養費之用。

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