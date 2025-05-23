網美6小時激戰583男 「下體大量出血」住院治療

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕情色網美安妮（Annie Knight）有「澳洲性生活最活躍女性」之稱，去（2024）年與高達600位男性發生性關係，並放話今年將挑戰「1年內千人斬」。豈料，她日前在6小時內跟583位男性激戰，結果下體大量出血，就醫治療。

情色網美安妮6小時內激戰583位男性，結果下體大量出血。（翻攝自IG）

綜合外媒報導，安妮18日發起「6小時內與583名男性發生性關係」挑戰，沒想到她事後突然在社群曬出身穿「病號服」的自拍照，透露自己的下體在過程中受傷了，一直大量出血，坦言「一天激戰583個男人對身體不太好。」

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不過，安妮自曝，有子宮內膜異位症，目前仍不確定出血原因；至於現況，她表示，現在感覺非常不舒服，「但肯定是活下來了」。

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據了解，安妮發起的這場活動有2000人報名，原先估計僅會有200人到場，沒想到最終人數超乎預期，但她選擇繼續做下去，要求所有參與者都戴上保險套，「我看大家好像都有點緊張，其實說穿了就是想做愛而已嘛，男人就是不太懂怎麼做愛，但我會提供免費服務。」

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