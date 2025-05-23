晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

網美6小時激戰583男 「下體大量出血」住院治療

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕情色網美安妮（Annie Knight）「澳洲性生活最活躍女性」之稱，去（2024）年與高達600位男性發生性關係，並放話今年將挑戰「1年內千人斬」。豈料，她日前在6小時內跟583位男性激戰，結果下體大量出血，就醫治療。

情色網美安妮6小時內激戰583位男性，結果下體大量出血。（翻攝自IG）情色網美安妮6小時內激戰583位男性，結果下體大量出血。（翻攝自IG）

綜合外媒報導，安妮18日發起「6小時內與583名男性發生性關係」挑戰，沒想到她事後突然在社群曬出身穿「病號服」的自拍照，透露自己的下體在過程中受傷了，一直大量出血，坦言「一天激戰583個男人對身體不太好。」

相關新聞：愛情長跑10年！辣妹放話挑戰「婚前千人斬」 男友大方相挺

不過，安妮自曝，有子宮內膜異位症，目前仍不確定出血原因；至於現況，她表示，現在感覺非常不舒服，「但肯定是活下來了」。

相關新聞：網美2024激戰600男！新年挑戰千人斬 優先目標「處男拚過半」

據了解，安妮發起的這場活動有2000人報名，原先估計僅會有200人到場，沒想到最終人數超乎預期，但她選擇繼續做下去，要求所有參與者都戴上保險套，「我看大家好像都有點緊張，其實說穿了就是想做愛而已嘛，男人就是不太懂怎麼做愛，但我會提供免費服務。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中