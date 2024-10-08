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娛樂 電視

當余天兒子有壓力！余祥銓突撂英文曝內情 曾國城反勸閉嘴

〔記者林欣穎／台北報導〕曾國城、蔡尚樺主持東森《全民星攻略》近日邀請到馬力歐、鹿希派、余祥銓、內克、張榮斌、郭繐綺，兩派來賓分別是「廢材與天才」的代表，其中題目中提到「美國三成青少年認為生活更困難」，答案選項分別為「外界的期待和壓力」還是「社群媒體過曝」？正解是「外界的期待和壓力」，此答案一出讓余祥銓跟鹿希派兩人十分有感。

余祥銓跟鹿希派都有著在演藝圈是天王級爸爸，外界的期待與比較都讓兩人壓力破表，余祥銓突然撂英文解釋來自爸爸余天的壓力，讓現場笑成一團不解為什麼這段為何要說英文，主持人曾國城用英語台語夾雜說，「如果你安靜，沒有人說你是啞巴」，阻止余祥銓繼續說英文。

鹿希派（左）、余祥銓挑戰答題。（東森綜合提供）鹿希派（左）、余祥銓挑戰答題。（東森綜合提供）

而當鹿希派回答到題目「父母的教誨稱為庭訓，子女回答父母的問話則叫「鯉對」還是「應對」呢，直接不假思索說出「應對」，他提到憲哥常說父母的教訓就是要應對進退，不過答案其實是「鯉對」，因為孔子的兒子叫做孔鯉，跟父親孔子的應對稱之為鯉對，余祥銓一聽直接起鬨說出鹿希派是派對，連一向冷靜的蔡尚樺也被影響，笑說余祥銓就是「銓對」。

節目最後的冠軍爭奪戰，由公認的廢材二人組余祥銓、鹿希派進行答題，被主持人曾國城說今天相當的勵志，讓這兩位廢材兄弟戰到最後，反轉形象。

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