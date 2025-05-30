遭臉書二度刪文原因曝 呂秋遠再度PO文道歉了

律師呂秋遠。（資料照）





張宇嫺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕知名網紅律師呂秋遠日前爆出私生子風波，引發外界熱議。在沉默多日後，呂秋遠昨深夜發出5000字長文反擊，不過卻二度遭到臉書刪文。呂秋遠今（30）日再度發文，表示自己讓有些支持他的人失望了，在此跟這些人道歉。「所有的評論我都會虛心接受，也會檢討自己的不足之處。」

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呂秋遠昨發出5000字長文解釋事情始末，但文章遭臉書刪除；今日他二度PO文，但仍被臉書以「此貼文可能協助安排或鼓勵性行為」為由認為違反社群守則刪除。

呂秋遠也第三度PO文表示，臉書已經第二次刪除他的文章，「不過，各位應該都有備份，我就不再貼了。」呂秋遠說，這一個月來，一直沒有能好好的跟支持他的人說出真相。他只是想要讓事情好好的沉澱，所以沒有在第一時間澄清，卻讓生母及部分網紅抹黑，導致有些支持他的人失望，在此跟這些人道歉。

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最後他表示：「總之，所有的評論我都會虛心接受，也會檢討自己的不足之處。自家的事，好好處理，無論如何都不該由媒體與網路來主導一切。謝謝各位的關心，我會繼續努力，在這個不完美的世界。」

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