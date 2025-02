林郁婷奪金！ 阿滴到奧運官方推特留言：她以優雅和力量擊退誹謗！

巴黎奧運官方11日凌晨發布林郁婷奪金消息,阿滴留言大讚林郁婷以優雅和力量打敗流言蜚語!(翻攝自阿滴臉書)

〔即時新聞/綜合報導〕「台灣拳后」林郁婷頂住針對其生理性別種種質疑與汙衊,於本屆奧運女子拳擊57公斤級拿下金牌。巴黎奧運官方今(11日)晨發布消息,湧進大批網友道賀,肯定林郁婷的堅強。百萬YouTuber「阿滴」也在底下留言,大讚林郁婷以優雅和力量打敗流言蜚語!

林郁婷遠征巴黎奧運,無端陷入性別爭議,讓台灣人替她抱不平。但林郁婷絲毫不被有心人士攻擊影響,今天勇奪巴黎奧運女子57公斤級金牌,為我國拿下史上首面拳擊奧運金牌,國人為之振奮。巴黎奧運官方今晨透過X平台分享這個好消息,湧入9千多名網友按讚,數百人留言。

除了台灣網友爭相慶祝,不少外國網友表示,「她是靠自己的技術取勝,她面對欺凌的態度也值得尊敬」、「當全世界都試圖打倒她的時候,她所展現的堅強證明她是一個勇敢的女人」、「她是真正的冠軍,不管是在運動上還是現實生活,她是如此勇敢、善良和溫暖的人」、「恭喜!這是給無恥的IBA一記重拳!」

這幾天不斷在社群聲援林郁婷的阿滴,也在該則推文底下直言,「實至名歸!她以優雅和力量打敗那些流言蜚語。我們不只要慶祝她的勝利,更要讚揚她所展現的堅韌精神!」

