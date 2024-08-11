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林郁婷奪金！ 阿滴到奧運官方推特留言：她以優雅和力量擊退誹謗！

巴黎奧運官方11日凌晨發布林郁婷奪金消息，阿滴留言大讚林郁婷以優雅和力量打敗流言蜚語！（翻攝自阿滴臉書）巴黎奧運官方11日凌晨發布林郁婷奪金消息，阿滴留言大讚林郁婷以優雅和力量打敗流言蜚語！（翻攝自阿滴臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕「台灣拳后」林郁婷頂住針對其生理性別種種質疑與汙衊，於本屆奧運女子拳擊57公斤級拿下金牌。巴黎奧運官方今（11日）晨發布消息，湧進大批網友道賀，肯定林郁婷的堅強。百萬YouTuber「阿滴」也在底下留言，大讚林郁婷以優雅和力量打敗流言蜚語！

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林郁婷遠征巴黎奧運，無端陷入性別爭議，讓台灣人替她抱不平。但林郁婷絲毫不被有心人士攻擊影響，今天勇奪巴黎奧運女子57公斤級金牌，為我國拿下史上首面拳擊奧運金牌，國人為之振奮。巴黎奧運官方今晨透過X平台分享這個好消息，湧入9千多名網友按讚，數百人留言。

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除了台灣網友爭相慶祝，不少外國網友表示，「她是靠自己的技術取勝，她面對欺凌的態度也值得尊敬」、「當全世界都試圖打倒她的時候，她所展現的堅強證明她是一個勇敢的女人」、「她是真正的冠軍，不管是在運動上還是現實生活，她是如此勇敢、善良和溫暖的人」、「恭喜！這是給無恥的IBA一記重拳！」

這幾天不斷在社群聲援林郁婷的阿滴，也在該則推文底下直言，「實至名歸！她以優雅和力量打敗那些流言蜚語。我們不只要慶祝她的勝利，更要讚揚她所展現的堅韌精神！」

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