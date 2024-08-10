挺台灣拳后！阿滴槓外媒「林郁婷是女性」 怒批：毫無根據的指控

台灣拳擊選手林郁婷將於台灣時間11日凌晨3點30分出戰金牌戰。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「台灣拳后」林郁婷今年參加巴黎奧運，衰捲入性別爭議風波，連日來遭受外界輿論攻擊，四強賽打敗土耳其好手耶爾德茲（Esra Yildiz），賽後對方高舉雙手比出「X」的手勢，疑似暗諷林郁婷的性別爭議，讓台灣人又氣又心疼。而百萬訂閱的YouTuber阿滴，更是利用自己的語言優勢，直接對槓外媒，力挺林郁婷。

阿滴近日不斷在社群聲援林郁婷，面對外媒、外國網友稱林郁婷的染色體是XY，他以全英文反駁對方「那是毫無根據的事實」，並強調林郁婷無論是身分證、各項比賽的身體檢查，以及參加奧運的所有相關檢查，都顯示其為「生理女性」，這點完全無庸置疑。

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YouTuber阿滴利用自己的語言優勢，直接對槓外媒，力挺林郁婷。（翻攝自X）

有網友看到阿滴全力替林郁婷辯解，相當感動，發文感謝阿滴幫忙，而阿滴則回：「X真的一堆假新聞」，粉絲也紛紛留言大讚：「謝謝阿滴」、「看到阿滴澄清文都按讚」、「阿滴太帥了！」

此外，林郁婷雖飽受輿論攻擊，但仍不影響她爭奪金牌的決心。她將於台灣時間11日凌晨3點30分出戰金牌戰，對戰波蘭女將塞雷梅塔。

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