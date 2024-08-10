晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

挺台灣拳后！阿滴槓外媒「林郁婷是女性」 怒批：毫無根據的指控

台灣拳擊選手林郁婷將於台灣時間11日凌晨3點30分出戰金牌戰。（資料照，特派記者陳志曲攝）台灣拳擊選手林郁婷將於台灣時間11日凌晨3點30分出戰金牌戰。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「台灣拳后」林郁婷今年參加巴黎奧運，衰捲入性別爭議風波，連日來遭受外界輿論攻擊，四強賽打敗土耳其好手耶爾德茲（Esra Yildiz），賽後對方高舉雙手比出「X」的手勢，疑似暗諷林郁婷的性別爭議，讓台灣人又氣又心疼。而百萬訂閱的YouTuber阿滴，更是利用自己的語言優勢，直接對槓外媒，力挺林郁婷。

阿滴近日不斷在社群聲援林郁婷，面對外媒、外國網友稱林郁婷的染色體是XY，他以全英文反駁對方「那是毫無根據的事實」，並強調林郁婷無論是身分證、各項比賽的身體檢查，以及參加奧運的所有相關檢查，都顯示其為「生理女性」，這點完全無庸置疑。

YouTuber阿滴利用自己的語言優勢，直接對槓外媒，力挺林郁婷。（翻攝自X）YouTuber阿滴利用自己的語言優勢，直接對槓外媒，力挺林郁婷。（翻攝自X）

有網友看到阿滴全力替林郁婷辯解，相當感動，發文感謝阿滴幫忙，而阿滴則回：「X真的一堆假新聞」，粉絲也紛紛留言大讚：「謝謝阿滴」、「看到阿滴澄清文都按讚」、「阿滴太帥了！」

此外，林郁婷雖飽受輿論攻擊，但仍不影響她爭奪金牌的決心。她將於台灣時間11日凌晨3點30分出戰金牌戰，對戰波蘭女將塞雷梅塔。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中