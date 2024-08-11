魏楚育轉播林郁婷賽事「從憤怒到領悟」！ 讚她用善良展現台灣魅力

魏楚育（左）透露林郁婷奪金時，洪智挺（右）激動落淚。（翻攝自threads）

〔記者侯家瑜／台北報導〕今天（11）凌晨不少台灣人守在電視機前，等待征戰巴黎奧運的「拳后」林郁婷摘金，而她最終也如願完成金牌大滿貫，寫下台灣歷史並為台爭光。轉播此賽事的愛爾達主播魏楚育，稍早也感性發文。

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魏楚育透露3年前在東京奧運上，林郁婷第一場比賽就意外輸給菲律賓選手，賽後現身採訪區時，就邊哭邊說對不起讓台灣人失望。如今林郁婷重返五環殿堂拿下最高榮耀，還用雙拳擊碎流言，令魏楚育相當有感，也說一旁的教練洪智挺見到師妹摘金，一度紅了眼眶，「智挺教練知道，郁婷為了這塊奧運獎牌，付出多少努力與艱辛，成千上萬次的揮拳，汗如雨下的控制體重，還有打不倒的鬥志。」

魏楚育（右）在愛爾達擔任主播，替中華隊轉播不少賽事。（翻攝自threads）

從林郁婷出賽16強開始，魏楚育在轉播時就希望能用各種方式應援、守護台灣的女兒，他坦言一開始對批評者確實是帶著憤怒與敵意，但見到林郁婷每場比賽結束，都是用善良面對霸凌，用實力證明一切，才領悟到這就是最有力量的反霸凌方式，「原本一直擔心我會帶太多情緒到轉播裡，但隨著郁婷在擂台上揮出每一拳，我的靈感和內心也跟著充滿力量。」

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在反覆觀看四強戰後，魏楚育發現到不只是林郁婷的打法風格，也同時展現了高素養，「不畏外界的風風雨雨，堅持自己的拳擊哲學，用實力證明一切，同時用善良來對抗世界的霸凌。」在這些轉播過程中，魏楚育屢次提到「美麗與帥氣，從來就不只有一種方式」，強調林郁婷就是最棒、最道地的台灣魅力，她的大度包容、忍讓謙虛，所展現出來的就是台灣人最棒的氣質與素養。

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