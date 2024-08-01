王齊麟「躺著打」太神！女友陳詩媛放閃偷虧：他是小屁孩

台灣羽球男子雙打組合李洋（左）與王齊麟（右）小組賽4連勝，強勢晉級巴黎奧運男雙8強。（資料照）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣金牌羽球雙打「麟洋配」李洋、王齊麟昨（31日）取得分組預賽4連勝闖進8強，而在比賽過程中，王齊麟數度出現坐著甚至躺著回擊球的畫面，令許多球迷讚嘆，就有網友在Threads發文驚呼「太神」，意外釣出女友陳詩媛回應。

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網友曝王齊麟私下面，意外釣出陳詩媛回應。（翻攝自Threads）

一名網友在Threads上發文分享看完比賽後的心得，直呼「什麼鬼這到底是怎麼打的，東京奧運就知道麟洋配很神，但真的不知道那麼神....，王齊麟在地上打球超強，我記得上次也有。李洋超穩，他一直給人一種沒關係有我在的感覺。」並提及先前曾在遊樂園巧遇王齊麟與陳詩媛，除了誇讚他們私下人很好之外，更開玩笑透露王齊麟本人「真的蠻像小屁孩的哈哈哈」

陳詩媛（左）與王齊麟經常透過社群放閃。（翻攝自IG）

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貼文曝光後，沒想到意外釣出陳詩媛回應「他就是小屁孩，最可愛的那種」，王齊麟也在留言區回覆女友一顆愛心貼圖，兩人的隔空放閃讓網友直呼「被閃的猝不及防」、「意外被閃瞎」、「為什麼我眼前一片白」、「閃光彈來襲，請做好眼睛防護」。

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