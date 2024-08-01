「麟洋配」戰勝中國！王齊麟女友陳詩媛「隔空放閃」奏效了

王齊麟4月認愛「十元」陳詩媛，情侶倆偶爾會曬出放閃影片。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台灣羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋昨（31日）在巴黎奧運小組賽最後一戰，3局逆轉擊敗中國組合歐烜屹、劉雨辰，並以4連勝且分組第一晉級8強。王齊麟女友──樂天啦啦隊女孩「十元」陳詩媛更在6小時前就隔空在社群放閃，讓粉絲們紛紛直呼好甜。

相關新聞：太感動！麟洋配奧運擊敗中國 現場齊聲高喊「TAIWAN」

請繼續往下閱讀...

台灣隊組合王齊麟、李洋首局打得相當艱辛，到第2局兩人決定放手一搏，從11比8技術暫停後，分數逐漸拉開，順利收下第2局，扳平戰局。進入決勝局，「麟洋配」頂住壓力先拿下第11分，一番拉鋸後擒下賽末點，對手也因發球失誤掉分，最終驚險以24：22逆轉中國組合獲勝。

相關新聞：麟洋配逆轉中國進8強 他被拱拿金牌特別演出

陳詩媛在王齊麟與搭檔李洋擊敗中國組合前，就先隔空放閃男友。（翻攝自IG）

「麟洋配」出征巴黎奧運的同時，台人也齊心加油，王齊麟的啦啦隊女友「十元」陳詩媛，更早在6小時前就於IG限動轉發羽球教練程郁捷「麟洋加油」發文，上頭寫下：「今天會連妳們的份一起喊破我的喉嚨。」還備註陳詩媛表示會把她的加油帶到現場。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法