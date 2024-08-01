太感動！麟洋配奧運擊敗中國 現場齊聲高喊「TAIWAN」

〔記者邱奕欽／台北報導〕台灣羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋昨（31日）在巴黎奧運小組賽最後一戰，3局逆轉擊敗中國組合歐烜屹、劉雨辰，並以4連勝、分組第1晉級8強。比賽的過程中，現場更是嗨翻天，全場觀眾不分國籍一同拍手齊喊「TAIWAN！」畫面曝光後，更讓許多台灣網友紛紛動容直呼：「太感動了！」王齊麟在賽後感性的一席話，也吸引許多影視業名人發聲力挺。

台灣羽球男子雙打組合李洋（右）與王齊麟，出戰巴黎奧運羽球男子雙打闖進8強。（記者陳志曲攝）

台灣隊組合王齊麟、李洋首局打得相當艱辛，到第2局兩人決定放手一搏，從11比8技術暫停後，分數逐漸拉開，順利收下第2局，扳平戰局。進入決勝局，「麟洋配」頂住壓力先拿下第11分，一番拉鋸後擒下賽末點，對手也因發球失誤掉分，最終驚險以24：22逆轉中國組合獲勝。

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網友釋出「麟洋配」決勝局對上中國組合時，現場觀眾齊聲高喊「TAIWAN」的影片。（翻攝自IG）

值得關注的是，就在台灣選手王齊麟、李洋進入決勝局，力拚中國組合歐烜屹、劉雨辰的當下，現場沸騰的氣氛讓球迷、觀眾們不分國籍，一起打拍子並齊聲高喊「TAIWAN！」一度成為另類主場，更讓許多台灣網友為之動容，紛紛直呼：「太感動了，謝謝大家愛台灣！」、「TAIWAN難波萬」、「想到中國氣到不行的畫面，我直接感動到流眼淚」、「好感人，真想到現場感受這個氛圍。」

王齊麟賽後也在臉書感性發聲，「我們在死亡之組活下來了，小組最終戰17：21/21：17/24：22勝中國劉雨辰/歐烜屹，八強門票終於到手，這張票得之不易，我們會好好珍惜。」最後盼台灣民眾繼續為他們吶喊，一席話也吸引知名導演葉天倫、藝人張兆志、作家吳若權等名人，在留言區為「麟洋配」發聲打氣力挺。

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