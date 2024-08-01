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娛樂 最新消息

曬「私訊戴資穎畫面」被罵愛蹭 伊萊媽 : 不希望她被誤會

童星伊萊的媽媽Annie替戴資穎加油打氣，遭網友罵「有夠愛蹭」。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣羽球天后戴資穎昨（31日）在巴黎奧運小組賽最後一戰，不敵亦敵亦友的泰國好手依瑟儂，無緣女單8強，她賽後難過掉淚引全台觀眾不捨。混血童星「伊萊」的媽媽Annie於賽後PO出日前和好友戴資穎的對話，卻遭網友罵「有夠愛蹭」，對此她也無奈回應了。

Annie跟戴資穎早就認識，賽前也發訊息替她加油打氣。（翻攝自IG）

賽後，Annie在IG限時貼出前幾天和戴資穎的私訊，替她加油打氣，Annie暖心喊話「以妳為傲」，接著詢問她戴護具是否因為腳傷還沒好，戴資穎當時便坦承腳傷尚未完全好。

沒想到po文意外引發網友不滿，直指Annie愛蹭熱度，「戴資穎負傷上陣大家都知道，有必要在這時候還把雙方私下的對話發出來，證明自己有給她加油嗎？」對此Annie表示，自己跟戴資穎早就認識，不過選擇發文的最大原因，是因為賽後看到有人在批評小戴，「不希望她被誤會」。

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