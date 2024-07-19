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娛樂 最新消息

鄭佩佩離世！女星劉濤疑赴美見最後一面...悲喊「我永遠的知己媽媽」

鄭佩佩（右）於17日離世，享壽78歲，生前與她情同母女的劉濤（左）疑赴美見最後一面。（翻攝自微博，香港星島日報）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港武打女星鄭佩佩今（19）日驚傳已於17日離世，享壽78歲。生前與她情同母女的女星劉濤也發文哀悼，同時網友也發現她的所在位置顯示為美國，推測她是急飛美國見鄭佩佩最後一面。

劉濤PO文悼念鄭佩佩，感恩這輩子能有緣與她相遇，「您是大家心中永遠的俠女」。（翻攝自微博）

劉濤今（19）日PO文悼念鄭佩佩，「我永遠的知己媽媽...她是一位善良堅毅勇敢的前輩，無論在工作還是生活中，她總是替他人著想，盡自己所能，去努力完成每一份工作，真誠照顧每一個夥伴，與她一起的日子我們也總是踏實溫暖且幸福！」劉濤相當感恩這輩子能有緣與鄭佩佩相遇「您是大家心中永遠的俠女」。

劉濤微博的IP位置在美國。（翻攝自微博）

發文的同時有眼尖網友發現劉濤的微博IP位置在美國，推測她是特別赴美見前輩最後一面，在留言區引發熱議，「你能去送她，也算是圓滿了」「還好去見了最後一面」、「應該是去送前輩了」。





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