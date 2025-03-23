來台22年拿不到身分證 杜力直指「這類人」爽領：不公平

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美籍男星杜力（Dooley）過去在節目《2分之一強》擔任固定班底，因幽默風趣的個性深受觀眾喜愛。他日前登上邰智源的YouTube節目《蛙丸ノ金目鯛》大吐苦水，表示自己來台22年，卻拿不到台灣身分證，原因還不明，讓他相當傻眼。



美籍男星杜力來台超過20年卻拿不到台灣身分證。（翻攝自IG）

杜力透露，他來台生活20幾年，都拿不到身分證，每次申請都被以「不符合條件」拒絕，卻不知道問題出在哪。

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杜力進一步指出，台灣的法律5年前有修改，外國人可以不用放棄原先國籍，就能加入台灣身分，但目前僅有300人得到，且這些人多數為球員，這讓他相當不滿，痛批他們可能來台兩年都不會說中文。

杜力感嘆，在台灣生活很久的外國人，結婚生小孩，甚至開公司，這些把台灣看成自己國家的人，一直在繳稅卻拿不到身分證，「完全不公平的一件事情。」

邰智源好奇，是不是因為杜力擁有「永久居留證」才會沒辦法申請身分證？杜力則舉例說明，如果媽媽在美國生病，要回去美國照顧媽媽，超過185天的話，必須放棄在台灣所有東西，「因為我永久居留證沒了」，變成他回到台灣後，一切從頭開始。

此外，杜力說，在台外國人不只結婚拿不到身分證，買房子還得準備一半的頭期款，就連申請信用卡都遇到很多困難。他透露，有次自己和經紀人在同間銀行辦信用卡，結果經紀人額度20萬，他卻只有8萬，「為啥我員工可以20萬，但是我只能8萬」，詢問後僅得到「因為你是外國人，我們只能給你這個」答覆，讓他無奈表示，這些都是台灣人不知道的事。

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