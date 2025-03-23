中國大咖直播「瘋狂小楊哥」 近3億台幣罰款全繳清

中國紅極一時的帶貨網紅「瘋狂小楊哥」。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾經在台灣也很有名的中國直播賣貨網紅「瘋狂小楊哥」去年自從賣大閘蟹槓上「辛巴」開始，之後又惹出「假月餅風波」、旗下女直播主桃色風暴，導致本部在安徽合肥的總部招牌都拆下來了。原本跟著「小楊哥」張慶楊的徒弟們，也樹倒猢猻散，中國官方今（23）證實，大、小楊哥經營的三隻陽公司已經繳清罰款，而且獲准恢復經營。

小楊哥稱自己買的是「香港美誠月餅」事實上製造地在中國，只是在香港登記品牌。（翻攝自抖音）

小楊哥原本在網路上搞笑，後來發現直播帶貨很有賺頭，於是就開始進行販售、選品，最後兄弟倆還一手建立「三隻羊集團」，並帶出小黃、嘴哥、七老闆等一眾徒弟。去年鬧出的假月餅事件，發現三隻羊集團販售的「香港美誠月餅」根本不是香港品牌，就連產地都是佛山。直播賣月餅時，港星曾志偉也在現場，後來香港美誠月餅被揭發根本就是中國貨，加上後續賣的「澳洲穀飼牛肉捲」都出問題，三隻羊集團遭到勒令停業，並重罰6894.95萬人民幣（約新台幣2.9億元），目前三隻羊公司已經清罰款，並答應持續賠付消費者，帶符合官方要求後，就能恢復營業。

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小楊哥（左）帶著徒弟說香港美誠月餅有20多年歷史都是謊話。（翻攝自抖音）

根據公告，三隻羊公司在選品品控、宣傳推介、售後服務、內部管理等方面都出了問題，調查組指導認為三隻羊公司必續改過的項目共89項，並要求必須要對先前直播過程當中的言行進行深刻反省，也必須謹記企業的社會責任。經過三隻羊公司申請並進行綜合評估後，認為先前未落實處已經大幅改善，目前三隻羊公司要面對的事先前帶貨翻車的商品，許多消費者都要求退費，但三隻羊公司卻沒有積極進行處理，經過勒令停業及罰款後，也必須補償購買的消費者。

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