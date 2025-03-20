金秀賢《山寨人生》驚爆停拍 違約金是金賽綸5.8倍

金秀賢（左）與Disney+合作的《山寨人生》傳出停拍。圖右為曹寶兒。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓星金秀賢遭到自媒體《橫豎研究所》爆料曾和已故女星金賽綸交往，連環爆料之下，形象重挫，目前已經有至少5家廠商與他切割，GD主持的《Good Day》也和金秀賢切割。金秀賢公司Gold Medalist、《橫豎研究所》、金賽綸家屬互相攻防交戰，且似乎還有許多未爆料的秘密，因此許多人把焦點放在金秀賢與Disnet＋合作的新戲《山寨人生》（Knock Off）上。據傳不少網友瘋狂寫信給平台，底至今秀賢演出《山寨人生》，現已傳出停拍消息，但尚未經證實。

《橫豎研究所》連環爆出金秀賢（左）與已故女星金賽綸過去的愛恨糾葛。（翻攝自YouTube）

金秀賢若真的停拍《山寨人生》恐面臨高達1800億韓圜（約新台幣41億元）違約金，比當初金賽綸《獵犬》違約金7億韓圜（約新台幣1575萬元）還要高出5.8倍。

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根據韓媒報導，金秀賢陷入「雙金事件」後，《山寨人生》仍持續拍攝，劇組人員表示按原計畫進行，也沒有換角考量。不過，隨著網友抵制信不斷，該劇製作費又高達600億韓圜（約新台幣14億元），若金秀賢承認醜聞，就會被處以1200億～1800億韓圜（約新台幣27～41億元）天價違約金。

《橫豎研究所》日前流出金秀賢下半身照片，讓金秀賢感到非常羞恥。（翻攝自YouTube）

有傳聞金秀賢日前已親自現身劇組，向導演及演員們致歉，看來心情相當沮喪且看來失魂落魄，工作人員必須陪在他身邊，不然隨時都有可能崩潰。目前《山寨人生》已經拍完第一季，原本今年4月份可能舉辦第一季發布會，正在拍攝的第二季現傳出停拍，播出日期更成了謎題。

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