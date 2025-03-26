金賽綸家屬明開記者會！公布金秀賢和「未成年」交往證據

明將公開金秀賢與已故金賽綸從未成年時期開始交往的事實證明資料。（翻攝自YouTube）

〔記者鍾志均／綜合報導〕「雙金」金秀賢、金賽綸風波燒不停，金賽綸方委託法定代理人今（26）宣布，將於明天韓國時間下午1點30分（台灣時間12點30分）於首爾江南站Space Share中心8樓Venus Hall舉行記者會，會公開金秀賢和「未成年」金賽綸交往的證據。

相關新聞：秋成勳否認為金賽綸做「這事」 透露私下毫無交集

請繼續往下閱讀...

金賽綸方面表示，將會公開金秀賢與已故金賽綸從未成年時期開始交往的事實證明資料，並就近期對金賽綸家屬的不實指控，提出法律對應方向。

在此之前，金賽綸家屬透過YT「橫豎研究所」主張，金賽綸從15歲起和金秀賢交往6年，直到2022年，金賽綸因酒駕後中斷活動，飽受生活之苦，仍被金秀賢方面逼債，對此，金秀賢公司全面駁斥此說法，雙方說法陷入羅生門。

對於金賽綸方決定站出來開記者會，引發網上評價兩極，有網友認為，「早就該拿出來的證據，為何要拖到將近第三週？」不過也有人說，金賽綸家屬應是忍無可忍了，只好走到這一步，希望真相盡快水落石出。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法