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娛樂 最新消息

金秀賢傳30日抵小港機場！韓媒曝光「台灣三天兩夜」行程

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金秀賢將在30日出席高雄櫻花季，韓媒今天（22日）報導，金秀賢確定將在30日搭機從仁川機場出發，之後抵達小港機場，並在4月1日搭飛返國，行程共三天兩夜。

金秀賢將在30日出席高雄櫻花季。（翻攝臉書）金秀賢將在30日出席高雄櫻花季。（翻攝臉書）

若金秀賢照常出席，這將是他在事件爆發之後首次公開露面。按照原定計畫，30日晚間7點在高雄夢時代演藝廳8樓舉行200人的VIP見面會，接著擔任高雄櫻花季的壓軸表演嘉賓。

韓媒引述高雄櫻花季以及200人粉絲見面會的相關資訊，並報導了傳言稱金秀賢若是未能出席，恐怕要賠償3000萬違約金一事。

高雄櫻花季主辦單位昨天（21日）再度回應現階段仍按照預定計畫進行。傳出警方加派警力，安排「金秀賢勤務」以避免可能發生的追逐、騷動，轄區前鎮警分局昨天表示，沒有特別為金秀賢個人安排勤務，部署警力比照上一屆，維持約50名規模。市警局保安科強調，未接獲任何攻擊外國藝人情資，藝人安全多由主辦單位自行僱用保全人員負責。

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