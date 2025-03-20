晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

家寧這一步你看懂了嗎？律師揭她「早有鋪陳」：高招

Andy與前女友家寧分手後因股權、財務分配不均等問題撕破臉。（翻攝自IG）Andy與前女友家寧分手後因股權、財務分配不均等問題撕破臉。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級」Andy與前女友家寧事件持續延燒，家寧18日透過律師發出聲明，稱自己跟Andy領一樣的薪水、獎金，並未掌管財務也不清楚實際收益，大動作切割媽媽，對此，律師王翼升看完忍不住大讚「棄車保帥」非常高招。

家寧18日透過律師代發聲明，指出自己與Andy領同樣薪水、獎金，雖然身為董事但並未實際參與公司營運，對實際收益狀況不知，曾數度請求群海公司提供財務資料皆未獲得妥適回應，對於Andy提出的質疑完全理解，後續將與律師研擬後續對策。

律師王翼升看完後直言，家寧的聲明沒有解釋、沒有澄清，也沒有為任何爭議負責，只是乾淨俐落的將自己與Andy放在同為「受害者」的位置，「這招『棄車保帥』，讓一切從公司經營糾紛，變成單純的『家庭內部問題』，讓輿論轉向，讓爭議降溫。」

王翼升接著指出，這一切從前幾天群海娛樂發布6點聲明就已經開始鋪排，家寧在此時發出個人聲明，順勢切割讓局勢反轉，從「攻防戰」變成「同為受害者的情感糾葛」，「當你以為這場爭議還沒落幕，她卻已經在另一個角落，重塑自己的角色。這一步，你看懂了嗎？」

在 Threads 查看
點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中