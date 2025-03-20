家寧這一步你看懂了嗎？律師揭她「早有鋪陳」：高招

Andy與前女友家寧分手後因股權、財務分配不均等問題撕破臉。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級」Andy與前女友家寧事件持續延燒，家寧18日透過律師發出聲明，稱自己跟Andy領一樣的薪水、獎金，並未掌管財務也不清楚實際收益，大動作切割媽媽，對此，律師王翼升看完忍不住大讚「棄車保帥」非常高招。

家寧18日透過律師代發聲明，指出自己與Andy領同樣薪水、獎金，雖然身為董事但並未實際參與公司營運，對實際收益狀況不知，曾數度請求群海公司提供財務資料皆未獲得妥適回應，對於Andy提出的質疑完全理解，後續將與律師研擬後續對策。

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律師王翼升看完後直言，家寧的聲明沒有解釋、沒有澄清，也沒有為任何爭議負責，只是乾淨俐落的將自己與Andy放在同為「受害者」的位置，「這招『棄車保帥』，讓一切從公司經營糾紛，變成單純的『家庭內部問題』，讓輿論轉向，讓爭議降溫。」

王翼升接著指出，這一切從前幾天群海娛樂發布6點聲明就已經開始鋪排，家寧在此時發出個人聲明，順勢切割讓局勢反轉，從「攻防戰」變成「同為受害者的情感糾葛」，「當你以為這場爭議還沒落幕，她卻已經在另一個角落，重塑自己的角色。這一步，你看懂了嗎？」

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