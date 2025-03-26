持2259部兒少性影像！黃子佼上訴高院求免入監 怕曝光脫下又戴上口罩

藝人黃子佼持2259部兒少性影片，一審判刑8月，不得易科罰金，有入獄可能；黃上訴拼免入監，高院今首度開庭，黃子佼低調出庭，戴口罩遮住臉部，僅露出眼睛，未受訪。（記者楊國文攝）

〔記者楊國文／台北報導〕藝人黃子佼被控在色情網站「創意私房」論壇購買少女淫片，遭台北地檢署以《兒童及少年性剝削防制條例》的持有兒童及少年性影像罪起訴，台北地院審理認定，黃子佼不僅是「創意私房」的10年資深會員，且前後購買高達2259部少女性影像，受害人達35人之多，年紀最小僅10歲，犯後無悔意，將黃判刑8月，不得易科罰金，且併科罰金10萬；黃子佼上訴求緩刑或易科罰金，免入獄，高等法院今首度開庭，黃進入法庭原本拿下口罩，看見媒體立即戴上口罩，不願曝光。

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高院今下午2時30分開庭，採不公開審理方式進行，黃子佼於下午2時15分提前抵達高院，仍戴著白色球帽、口罩、穿著歷次出庭的「藍色戰袍（襯衫）」現身，幾乎遮住臉部；面對媒體詢問「是否認罪」、「向被害人道歉」等問題，黃子佼均未回應，快步進入法庭。

高院今天庭訊有多位被害人的辯護律師出庭，但不願接受本報訪問。黃子佼進入法庭後，依規定脫帽、脫下口罩，但看到媒體，立即又戴上口罩，不願曝光。

判決指出，黃子佼自2014年2月12日起，註冊成為「創意私房」會員，之後陸續購買創意私房販售的兒童或少年性影像，以電腦主機下載影像，有無故持有兒少性影像的犯意。

法官認定，黃子佼因一己私慾，自該論壇購買兒少性影像，持有的數量高達2259部，被害兒童達35人之多，最小者僅10歲、最大者也僅17歲，加上黃子佼案發後，在檢方偵查中坦承犯行，但經起訴後，在法院歷次庭訊都否認犯行，也未與被害人、告訴人調解，將他判刑8月。台北地檢署認為一審判刑過輕，已上訴高等法院。

由於黃子佼涉非法持有兒童及少年性影像罪，刑度為1年以下，屬二審判決即定讞的案件。一審認定，黃持有多達2259部少女淫片，加上無悔意，將他重判8月，並不得易科罰金，刑度相當重，若高院未來判決結果維持一審的8月，或仍超過6月徒刑，黃將須入獄服刑。

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