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金賽綸生前錄音檔公開！被爆海外秘婚「孩子拿掉了」

李鎮浩爆料，金賽綸確實已婚。（翻攝自YouTube）李鎮浩爆料，金賽綸確實已婚。（翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金賽綸家屬日前委託律師指控娛樂記者、YouTuber李鎮浩亂爆料，並正式對他提告，沒想到李鎮浩不甘示弱，今天（19日）發影片反擊，公開金賽綸與公司A某的對話，透露金賽綸早已婚，且懷孕並把孩子拿掉。

相關新聞：金賽綸遺囑委託律師出面了！向YTR提告、要金秀賢出面道歉

李鎮浩今天揭露，金賽綸在今年1月8日於IG發出與一名男性的合影，上面寫著「Marry」，雖然事後金賽綸方否認結婚，不過李鎮浩稱結婚是事實，並公開金賽綸與經紀公司A某的對話錄音檔。

金賽綸IG曬出的雙人照，金賽綸聲稱是另一半發出的。（翻攝自IG）金賽綸IG曬出的雙人照，金賽綸聲稱是另一半發出的。（翻攝自IG）

金賽綸哽咽向A某解釋，另一半人在紐約（以下簡稱紐約男），是透過朋友介紹而認識的大企業員工，不過紐約男是個控制狂、神經病，IG、KakaoTalk都是他掌控，金賽綸也解釋IG發出的雙人照是紐約男上傳的，而不是她，「他很不滿為什麼要隱藏結婚這件事情，所以我們大吵了一架，所以他才把照片上傳IG，唉～我叫他快點刪除，我也不知道會是這樣的狀況…」

李鎮浩爆料，照片中的男子正是金賽綸的結婚對象。（翻攝自YouTube）李鎮浩爆料，照片中的男子正是金賽綸的結婚對象。（翻攝自YouTube）

金賽綸在談話中透露，已經有了紐約男的孩子，且沒想到對方還拿「孩子逼婚」，不過現在已經把小孩拿掉了，「我自己也沒想到會跟這樣的人結婚，男朋友很正常，只是喝酒有點問題。」A某聽完之後，忍不住嘆氣「真的瘋了、真的要瘋了」，金賽綸自責地道歉。

對於《橫豎研究所》指控是金秀賢逼死金賽綸，李鎮浩反擊，稱金賽綸家屬抨擊的是曾與金賽綸交往的金秀賢，但其實金賽綸早就跟紐約男結婚並一起生活，且家屬把金賽綸的手機資料提供給《橫豎研究所》，代表早知到金賽綸已婚。對於金賽綸因觀看自己影片而輕生，李鎮浩稱經過查證，當時金賽綸在美國與丈夫在一起。

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