恭喜！AV女優錄取「亞洲第一私立學府」 超狂學霸身分曝光

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV女優音駒猫（原藝名明日見未來）擁有亮麗外型，以及G級傲人上圍，深受粉絲喜愛，然而，她暫停拍片許久，始終沒有透露未來動向，引起粉絲擔憂其狀況，沒想到昨（18日）突然在社群公布喜訊，自己錄取日本慶應義塾大學經濟系，震撼不少老司機。

音駒猫錄取日本慶應義塾大學經濟系。（翻攝自X）

音駒猫昨天在社群PO出她去參加慶應義塾大學經濟系的考試「合格」截圖，分享自己被學校錄取的喜訊。此外，她隨即去拍了大頭照為入學做準備。

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據了解，該校在QS亞洲大學排行榜中排在第34名，與日本早稻田大學並稱「私立雙雄」，還被譽為「亞洲第一私立學府」，值得注意的是，音駒猫錄取的經濟系是該校最早的三個學部之一，直至今日仍在日本學界具有很大影響力。

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對此，AV達人一劍浣春秋大讚，真的是不簡單啊，要對這位前AV女優獻上最深的祝福，「慶應經濟系學生男女比例為76:26，希望音駒貓去唸書時不要被騷擾，能夠順利完成學業。」

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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